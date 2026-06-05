Detenido por dejar inconsciente a su mujer de una paliza tras negarse ella a tener sexo con él en Manacor

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por propinar una paliza a su mujer que le hizo perder el conocimiento después de que ella se negara a mantener relaciones íntimas con él en el domicilio familiar en Manacor.

El sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos y también otro contra la libertad sexual de su pareja. Tras pasar a disposición judicial, se le impuso una orden de alejamiento y la obligación de portar una pulsera antimaltrato.

Los hechos tuvieron lugar en el domicilio familiar cuando celebraban el cumpleaños de la mujer. Según fuentes policiales, en un momento dado la perjudicada rechazó mantener relaciones sexuales y el hombre reaccionó de forma muy violenta arremetiendo brutalmente contra ella. Presuntamente la agredió físicamente causándole diversas lesiones en la boca, el ojo y un oído hasta que la víctima perdió la conciencia.

La agresión machista se produjo en la vivienda donde la pareja convive con sus hijos menores de edad, quienes se percataron de lo ocurrido.

No era la primera vez que era golpeada. La mujer sufre malos tratos y abuso sexual desde hace tiempo, pero nunca había interpuesto una denuncia, según informa la Policía Nacional en un comunicado. En esta ocasión dijo basta e intentó llamar a la Policía, pero no pudo porque su compañero sentimental le había quitado el teléfono.

Una hija avisa a una compañera de clase

Como la víctima no disponía de su móvil, decidió intervenir una hija de la pareja, que, aprovechando que el hombre estaba durmiendo, envió un mensaje de socorro a una amiga del colegio. Esta, a su vez, al ver el mensaje, comunicó los hechos a sus profesores.

Los docentes del centro, al percatarse de que la alumna y sus hermanos no habían acudido a clase, alertaron de lo sucedido de forma inmediata a la Policía Nacional.

Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana rápidamente se desplazaron al domicilio de la familia. Allí comprobaron que la mujer presentaba señales evidentes de que había sido maltratada. Mientras, los menores se hallaban en estado de shock.

El supuesto agresor fue detenido en las inmediaciones. Una ambulancia se movilizó y el personal sanitario atendió a la víctima. Los especialistas de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se activaron y se hicieron cargo de las pesquisas.

Una vez la perjudicada recibió el alta, explicó que en esta ocasión su pareja no la había forzado a mantener relaciones sexuales, pero esto solía ocurrir desde hace tiempo.