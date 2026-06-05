Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Segundo cinturón PalmaRegistro viajerosTiempo fin de semanaChef Andreu GenestraTestamento solidarioRegeneración Son Gotleu
instagramlinkedin

Detenido por dejar inconsciente a su mujer de una paliza tras negarse ella a tener sexo con él en Manacor

Una hija de la pareja menor de edad envió un mensaje de socorro a una amiga del colegio y esta alertó a sus profesores

Agentes de la UFAM de la Policía Nacional se hicieron cargo de las pesquisas.

Agentes de la UFAM de la Policía Nacional se hicieron cargo de las pesquisas. / CNP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
B. Palau

B. Palau

Palma

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por propinar una paliza a su mujer que le hizo perder el conocimiento después de que ella se negara a mantener relaciones íntimas con él en el domicilio familiar en Manacor.

El sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos y también otro contra la libertad sexual de su pareja. Tras pasar a disposición judicial, se le impuso una orden de alejamiento y la obligación de portar una pulsera antimaltrato.

Los hechos tuvieron lugar en el domicilio familiar cuando celebraban el cumpleaños de la mujer. Según fuentes policiales, en un momento dado la perjudicada rechazó mantener relaciones sexuales y el hombre reaccionó de forma muy violenta arremetiendo brutalmente contra ella. Presuntamente la agredió físicamente causándole diversas lesiones en la boca, el ojo y un oído hasta que la víctima perdió la conciencia.

La agresión machista se produjo en la vivienda donde la pareja convive con sus hijos menores de edad, quienes se percataron de lo ocurrido.

No era la primera vez que era golpeada. La mujer sufre malos tratos y abuso sexual desde hace tiempo, pero nunca había interpuesto una denuncia, según informa la Policía Nacional en un comunicado. En esta ocasión dijo basta e intentó llamar a la Policía, pero no pudo porque su compañero sentimental le había quitado el teléfono.

Una hija avisa a una compañera de clase

Como la víctima no disponía de su móvil, decidió intervenir una hija de la pareja, que, aprovechando que el hombre estaba durmiendo, envió un mensaje de socorro a una amiga del colegio. Esta, a su vez, al ver el mensaje, comunicó los hechos a sus profesores.

Los docentes del centro, al percatarse de que la alumna y sus hermanos no habían acudido a clase, alertaron de lo sucedido de forma inmediata a la Policía Nacional.

Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana rápidamente se desplazaron al domicilio de la familia. Allí comprobaron que la mujer presentaba señales evidentes de que había sido maltratada. Mientras, los menores se hallaban en estado de shock.

El supuesto agresor fue detenido en las inmediaciones. Una ambulancia se movilizó y el personal sanitario atendió a la víctima. Los especialistas de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se activaron y se hicieron cargo de las pesquisas.

Noticias relacionadas y más

Una vez la perjudicada recibió el alta, explicó que en esta ocasión su pareja no la había forzado a mantener relaciones sexuales, pero esto solía ocurrir desde hace tiempo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
  • Policía Nacional
  • Sexo
  • Familia
  • menores
  • relaciones sexuales
  • malos tratos
  • Delito de lesiones
  • Lesiones
  • palizas
  • Libertad sexual
  • Mujer
  • Detenido
  • detenidos en Mallorca
  • Violencia de Género en Mallorca
  • violencia de género
  • violencia machista
  • violencia machista en Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una serpiente provoca momentos de tensión en la Platja de Palma: Mallorca suma otro avistamiento de la invasora culebra de herradura
  2. El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así
  3. Un mallorquín crea una aplicación para encontrar el mejor lugar para ver el eclipse de sol en Mallorca: «Lo hice por hobby y ya ha tenido más de 20.000 visitas»
  4. El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos
  5. Trump se quedará con los hoteles mallorquines en Cuba
  6. El Consell de Mallorca recupera el control de la carretera de Manacor para reducir costes
  7. La Interpol busca al residente mallorquín clave en el escándalo de Zapatero
  8. Identifican a un mando de Adelte por increpar a una empleada con discapacidad en plena huelga del aeropuerto de Palma

Detenido por dejar inconsciente a su mujer de una paliza tras negarse ella a tener sexo con él en Manacor

El Supremo confirma que el convento de Sant Jeroni de Palma pertenece a las monjas y no al Obispado

El Supremo confirma que el convento de Sant Jeroni de Palma pertenece a las monjas y no al Obispado

El Govern defiende la construcción del segundo cinturón de Palma para adaptar las infraestructuras al crecimiento demográfico

El Govern defiende la construcción del segundo cinturón de Palma para adaptar las infraestructuras al crecimiento demográfico

El recurso del Consell contra la DGT por el carril bus-VAO arranca con buen pie en el Tribunal Supremo

El recurso del Consell contra la DGT por el carril bus-VAO arranca con buen pie en el Tribunal Supremo

El Govern autoriza dos nuevas facultades de la Universitat de Mallorca, que prevé implantar Medicina y Arquitectura en 2027

El Govern autoriza dos nuevas facultades de la Universitat de Mallorca, que prevé implantar Medicina y Arquitectura en 2027

Un investigador del Imedea, elegido mejor joven científico en un simposio oceánico

Un investigador del Imedea, elegido mejor joven científico en un simposio oceánico

El Consell aprueba la limitación de entrada de vehículos en Mallorca y asegura que se aplicará en el verano de 2027

El Govern aprobará la ley agraria y la de Costas "con Vox o sin ellos"

Tracking Pixel Contents