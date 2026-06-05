El Consell aprueba la limitación de entrada de vehículos en Mallorca y asegura que se aplicará en el verano de 2027

El Consell de Mallorca ha dado este viernes el primer paso para limitar la entrada de coches en la isla. En pleno extraordinario, la cámara de la institución insular ha aprobado la proposición de ley que ahora deberá elevarse al Parlament para iniciar una larga tramitación legislativa que, según ha asegurado el conseller de Movilidad, Fernando Rubio, no debería impedir su entrada en vigor "la próxima temporada turística".

En una sesión cargada de reproches cruzados entre la bancada de la oposición y el equipo de gobierno sobre quién hizo y quién no hizo para abordar la saturación en las carreteras de la isla, Vox ha dado la sorpresa rectificando y cambiando el sentido de voto que manifestó durante la comisión informativa del martes. Si hace tres días, en medio de un silencio absoluto sobre el asunto, votaba en contra, este viernes se ha abstenido durante la votación argumentando que, aunque reconoce que existe "un problema real en las carreteras de Mallorca", eso "no significa aceptar cualquier solución". Los de Santiago Abascal han sido así la única formación que no ha respaldado la iniciativa, ya que PP, Més per Mallorca, PSOE, que también se abstuvo durante la comisión informativa, y Coalició per Mallorca han votado a favor de la proposición de ley.

Durante su intervención, Rubio ha defendido que la regulación de la entrada de vehículos constituye una medida "fundamental" para afrontar uno de los principales retos de Mallorca y ha reivindicado el trabajo realizado por el departamento de Territorio para llegar a este punto. El conseller ha asegurado que el Consell lleva tiempo preparando la estructura administrativa necesaria para que la norma pueda aplicarse desde el primer momento y ha anunciado además que ya trabaja en un segundo estudio de capacidad de carga de la red viaria que permita disponer de todos los datos necesarios cuando la ley entre en vigor. El anuncio llega después de que el informe presentado por la institución en 2024 haya quedado desfasado por el tiempo transcurrido desde su elaboración.

Rubio también ha avanzado que el Consell ya trabaja en la futura ordenanza fiscal que deberá regular la tasa prevista en la ley y ha insistido en que el objetivo es que la regulación pueda desplegar todos sus efectos una vez aprobada en el Parlament sin necesidad de esperar a desarrollos posteriores. En esa línea, ha defendido que el texto se ha elaborado respetando los principios de libre circulación recogidos tanto en la Constitución como en la normativa de la Unión Europea, un claro recado hacia Vox, socio del PP en la institución insular y principal crítico de la medida.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha calificado la aprobación de la iniciativa como un "momento histórico" y ha agradecido el apoyo de las formaciones que han respaldado la propuesta. Según ha señalado, la norma responde a una demanda creciente de la sociedad mallorquina y es fruto de meses de negociaciones y trabajo técnico. Galmés ha defendido además que la regulación pretende dar respuesta a los problemas de movilidad que arrastra la isla desde hace años y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Plazos, exenciones y sanciones

La proposición de ley incorpora dos novedades respecto a los primeros planteamientos realizados por el Consell. Por un lado, los trabajadores temporales quedarán exentos de las futuras limitaciones de acceso. Por otro, serán las compañías navieras las encargadas de gestionar tanto las autorizaciones como el cobro de la futura tasa para los vehículos afectados por la regulación, siguiendo un modelo similar al ya implantado en Ibiza.

El texto también prevé un régimen sancionador con multas de entre 300 y 30.000 euros para quienes incumplan las restricciones y contempla la posibilidad de inmovilizar vehículos que accedan a la isla sin autorización. Al mismo tiempo, mantiene una amplia relación de excepciones para residentes, determinados trabajadores desplazados y servicios esenciales.

La aprobación de este viernes no supondrá, sin embargo, la entrada en vigor automática de las restricciones. La proposición de ley deberá iniciar ahora su recorrido en el Parlament, donde tendrá que superar los distintos trámites legislativos antes de poder ser aprobada definitivamente. Entre ellos figuran la admisión a trámite, el periodo de presentación de enmiendas, el debate en comisión y la votación final en pleno.

Aunque el Consell mantiene su objetivo de que la regulación pueda aplicarse durante la temporada turística de 2027, la norma afronta todavía una tramitación parlamentaria compleja y condicionada por el calendario político. El texto deberá completar todo su recorrido antes de que la proximidad de las elecciones autonómicas previstas para mayo de ese año empiece a marcar los tiempos de la actividad legislativa de la Cámara autonómica.