El Consejo Escolar cree que la ley ómnibus supone un "grave atentado" contra la normalización del catalán

El Consejo Escolar de Baleares (CEIB) ha manifestado su rechazo a las medidas que afectan al conocimiento del catalán que han sido incluidas en la ley ómnibus al entender que suponen un "grave atentado" contra la normalización lingüística.

Los miembros del organismo, que tienen entre sus responsabilidades analizar las leyes que afecten a materias educativas, ha puesto el foco en la exención del conocimiento del catalán para docentes que ocupen plazas de muy difícil cobertura y la posibilidad de que los alumnos que estudien en Baleares de manera temporal no deban examinarse de esta materia.

La primera, ha indicado el Consejo Escolar en un comunicado, contraviene la ley de normalización lingüística y el decreto de mínimos por lo que respecta a la obligación del profesorado de acreditar las competencias lingüísticas establecidas.

La medida, ha criticado, no aclara si estos docentes deberán acreditar el conocimiento del catalán como requisito para poder obtener una plaza definitiva o para poder participar en un concurso de traslados.

En la actualidad ya existen medidas extraordinarias que permiten a algunos funcionarios interinos ocupar algunas plazas de muy difícil cobertura sin acreditar el catalán y, para el CEIB, no deberían hacerse extensivas a funcionarios que ingresen en la administración de forma permanente.

Sobre la segunda de las medidas, el organismo recrimina que la ley contemple la exención "de forma abierta y sin especificar plazos", algo que sí que venía regulado en la anterior normativa, que solo permitía acogerse a esta posibilidad a quienes pasaran tres años o menos en un centro educativo del archipiélago.

El Consejo Escolar ha considerado que ambas modificaciones "atentan de manera grave" contra la normalización de la lengua propia de Baleares y son contrarias al Estatut d'Autonomia, la ley de normalización lingüística y la ley autonómica de educación.

También se ha mostrado en contra del procedimiento empleado para llevar a cabo estas modificaciones, al entender que no han contado con la participación de las entidades, sindicatos y miembros de la sociedad civil.

La legislación establece que el Consejo Escolar debe ser consultado de forma perceptiva sobre anteproyectos de ley sobre materias relacionadas en la educación que el Govern pretenda elevar al Parlament, algo que no se ha posibilitado en este caso.

La ley de aceleración de proyectos estratégicos, convertida en ley ómnibus tras incorporar casi un centenar de enmiendas, fue aprobada por el pleno del Parlament la semana pasada con los votos, principalmente, del PP y de Vox.

Incluye, entre muchas otras cuestiones, otras medidas que también hacen referencia al catalán, aunque en ámbitos que no son la educación. Por ejemplo, permite eximir del requisito lingüístico a funcionarios cuyas plazas puedan quedarse desiertas y no tengan que trabajar de cara al público.