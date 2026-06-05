Cecilia Fernández, gerente de Hormort: "Este premio es un reconocimiento a todos estos años de esfuerzo, constancia e implicación"

-Hormort recibe este año el Premi Diario de Mallorca en la categoría de Empresa. ¿Qué supone para ustedes este galardón?

-Para nosotros es un orgullo y una motivación que nos da energía para seguir trabajando. Es un reconocimiento a todos estos años de esfuerzo, de constancia y de implicación.

-Hormort cuenta a día de hoy con tres plantas de fabricación, pero sus inicios fueron diferentes. ¿Cuál ha sido su evolución?

-Hormort nació en 1988, fundada por Bernat Ramis. Es una empresa familiar en la que ya está involucrada la segunda generación. En sus orígenes, Hormort contaba con plantas móviles de hormigón que se instalaban en obra. En aquellos años ya participaron en grandes proyectos como el puerto de Maó, el puerto de Alcúdia, túnel de Sóller, algunos edificios de la Universidad como la Escuela de Hostelería o la Facultad de Derecho, entre otros. Posteriormente, se montó la primera planta en el polígono de Marratxí. En 2022 la compañía dio el gran salto con la adquisición de la empresa de la competencia y la incorporación de las plantas de Lloseta y Porreres.

-Su apuesta por la sostenibilidad es uno de sus rasgos característicos ¿Qué medidas han implantado para avanzar en este aspecto?

-Nuestro proceso de fabricación es circular, tenemos residuo cero; y somos energéticamente autosuficientes. Sabemos que el agua es un bien escaso y por eso recogemos y aprovechamos el agua de lluvia y también reciclamos y reutilizamos el agua que se destina, por ejemplo, a la limpieza de los camiones. Usamos áridos reciclados en la fabricación de hormigones pobres; son materias que ya no salen de la cantera. Por otro lado, nos hemos digitalizado al 100% y apenas utilizamos papel. También apostamos por la renovación constante de la flota de vehículos y realizamos cursos de conducción eficiente lo que supone un ahorro de combustible y una menor contaminación.

-¿Qué ha supuesto llevar a cabo este giro sostenible?

-Supuso un esfuerzo por parte de todos, desde la dirección hasta el trabajador que va a la obra. Ha sido un cambio de conducta, de pensamiento, pero como vemos que obtenemos resultados, estamos satisfechos de aportar nuestro grano de arena. Por otro lado, empieza a haber una mayor concienciación y la gente ya se empieza a interesar por el cálculo de la huella de carbono o el uso de áridos reciclados. En ese sentido, empezamos a ver resultados, pero al final lo que más nos motiva y nos impulsa a seguir es cómo repercute en el ámbito interno, en nuestro día a día.

-Van más allá de la normativa, ¿se están adelantando a futuras obligaciones?

-La normativa va a ser cada vez más estricta. Por ejemplo, seguramente, pronto será obligatorio introducir áridos reciclados, y claro, todo lo que tengamos avanzado, ya es una ventaja. Nosotros no generamos residuos. El día a día de los conductores, está digitalizado y al final también ahorras en costes administrativos, todo es mucho más ágil, más rápido, más eficaz y se evitan errores.

«Nuestro proceso de fabricación es circular, tenemos residuo cero; y somos energéticamente autosuficientes»

-Ese esfuerzo por ser más sostenibles también ha sido reconocido a nivel estatal.

-Nuestra asociación, la ANEFHOP, que es la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado, nos ha otorgado ya dos premios en la categorías de sostenibilidad y de medio ambiente. Ahora habrá una tercera convocatoria y veremos si conseguimos otro galardón. Es una señal de que estamos haciendo las cosas bien porque somos una empresa familiar mallorquina y competimos contra multinacionales. Ser reconocidos a nivel nacional, es un orgullo y una satisfacción.

-También se mantienen al día en cuanto a certificaciones de calidad.

-Tenemos el certificado ISO 9001 de calidad y el 14001 de medio ambiente. Contamos con el sello Hormigón Expert de laANEFHOP; y con la DAP, Declaración Ambiental de Producto, todo ello para garantizar la calidad y ofrecer seguridad al cliente de que hacemos las cosas bien. Porque a veces no basta con decirlo: hay que hacerlo y demostrarlo.

-Además de la preocupación medioambiental, ¿Qué otras cosas diferencian a Hormort?

-Nos diferenciarnos por ofrecer un trato cercano al cliente. Intentamos ser ágiles porque es muy importante en nuestro sector llegar a la obra lo antes posible, ya que el hormigón tiene una caducidad. Al contar con tres puntos de distribución, podemos ofrecer ese servicio de forma rápida, pero también hay que coordinar las rutas de todos los camiones a través del GPS. El proceso productivo está controlado al 100% por cámaras y, en caso de que haya cualquier anomalía, lo detectamos rápidamente garantizando la máxima calidad.

-¿Qué objetivo de futuro se han marcado?

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-Nos gustaría ser la empresa referente en la fabricación de hormigón y queremos seguir avanzando en sostenibilidad. Recientemente hemos instalado nuevas placas solares para tener mayor capacidad. Estamos estudiando materiales reciclados y vamos perfeccionando nuestras recetas de hormigón para ver de qué forma podemos ser más eficientes y aumentar la calidad. Y luego, seguir digitalizándonos y automatizando el máximo de procesos que sea posible.