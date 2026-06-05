Lletra menuda
Cáritas: amparo eclesial a la sociedad laica
Cáritas lo tiene muy difícil. Le ha tocado batallar con unos tiempos y una realidad social en la que la capacidad de sus esfuerzos asistenciales es inversamente proporcional a la cantidad de trabajo que se le multiplica. Por si fuera poco, navega sobre corrientes poco receptivas frente a iniciativas de matriz eclesiástica y aún topa con políticas empeñadas en certificar que el gris contrastado es blanco inmaculado. Se necesita convicción y profesionalidad de buen nivel para no arrojar la toalla ante tanto vacío y desplante.
Cuando escasea el pan, el techo y el médico está lejos, todo adquiere otra dimensión. En estas circunstancias, Cáritas se vuelve la institución más amable y hasta ecuménica de la Iglesia para una sociedad laica y descreída. Números y comportamientos cantan. Cada uno queda retratado. En medio de todo ello, más personas a la deriva cada día que pasa.
Cáritas confirma cuanto se percibe en la calle. Sólo la certificación de que 233.000 personas, uno de cada cinco residentes en Balears, está encallado o en el linde de la exclusión social, sería suficiente para que las autoridades suspendieran de inmediato la agenda de saraos de verano y la desesperante bronca política para afrontar una emergencia palpable, excepto en los despachos oficiales. Formalmente, la Memoria de Cáritas es el balance del trabajo hecho y el tanteo del que queda por hacer, en la práctica comporta una bofetada en toda regla a unas instituciones civiles que sin embargo la asumirán como una caricia porque sus moradores políticos son diestros en el camuflaje y la adaptación.
Un pacto estructural que vaya más allá de la legislatura pide Cáritas. Ella misma sabe que no lo obtendrá. Es pedir peras al olmo cuando Vox tiene el camino allanado, y al PP disciplinado, para seguir haciendo de la discriminación y de la prioridad nacional su método de subsistencia política. En pocas palabras, la precariedad y la necesidad permanecen como combustible partidista en vez de ser incentivo para la igualdad y la dignidad. Más trabajo y mayor suplencia para Cáritas. n
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