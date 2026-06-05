Se buscan panaderos en Mallorca: el Govern crea una bolsa de trabajo para paliar la falta de personal en los hornos de pan

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha creado una bolsa de trabajo para poner en contacto a hornos que necesiten personal con trabajadores que quieran dedicarse al oficio, para paliar la falta de profesionales en los hornos, uno de los principales problemas del sector.

Por medio de la web de la marca colectiva 'Pa d’Aquí, forn i tradició', los hornos interesados pueden anunciar los puestos de trabajo que tengan disponibles con detalles sobre cada oferta y del establecimiento, ha explicado el departamento autonómico en un comunicado.

Además, la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears) darán a conocer las ofertas disponibles entre los centros educativos con grados de formación profesional de cocina y de hornería para que las transmitan a antiguos alumnos que busquen trabajo o que deseen cambiar su empleo.

Esta iniciativa puesta en marcha ADRBalears y la Asociación de Panaderos y Pasteleros de Baleares busca fomentar el relevo profesional y garantizar la continuidad de un oficio ligado al patrimonio gastronómico y cultural de las islas.

Una de las medidas que ha tenido mejor acogida son las charlas motivacionales que panaderos en activo ofrecen al alumnado de ciclos formativos para explicarles el día a día del oficio, y cómo se pueden mejorar las condiciones de trabajo gracias a nuevas técnicas que permiten conciliar la vida personal y laboral.

Desde la puesta en marcha de esta acción, más de un millar de jóvenes han asistido a los talleres.

ADRBalears y la Asociación de Panaderos y Pasteleros gestionan la marca 'Pa d’Aquí, forn i tradició', con 276 establecimientos con obrador adheridos. Tienen en común que ofrecen al menos dos tipologías de pan tradicional y que elaboran el 70 % de los productos que tienen a la venta.

Uno de los principales objetivos es que los consumidores identifiquen este sello con un producto de calidad, saludable y de proximidad. Todos ellos figuran en el portal www.padaqui.com así como los panes considerados como tradicionales de Baleares: pa pagès (blanco o moreno), pa de xeixa, llonguet, panet d’oli, galetes fortes d’Eivissa, galeta d’oli, coc de Ciutadella, magraneta i pa de Viena.