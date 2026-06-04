Vuelta Isla: Mallorca en tren, tranvía y barco

Hay excursiones que enseñan un lugar. Y hay otras que permiten entenderlo.

Vuelta Isla pertenece a esa segunda categoría. Es una de las experiencias más completas para descubrir Mallorca desde tres perspectivas distintas: la montaña, el valle y el mar. Todo en un mismo día y sin necesidad de coche.

El recorrido empieza en Palma, a bordo del histórico Tren de Sóller, uno de los iconos más queridos de la isla. Sus vagones de madera atraviesan la Serra de Tramuntana entre túneles, curvas y paisajes que cambian a cada kilómetro. Es un viaje pausado, casi de otra época, que conecta la ciudad de Palma con el valle de Sóller a través de una de las rutas ferroviarias más singulares de Mallorca.

Los vagones de madera del Tren de Sóller recorren la Serra de Tramuntana en uno de los trayectos ferroviarios más emblemáticos de Mallorca. / .

Al llegar a Sóller, la experiencia continúa en el tranvía histórico, que une el centro del pueblo con el Port de Sóller. El trayecto, breve pero lleno de encanto, atraviesa calles, huertos y naranjos antes de abrirse al Mediterráneo. Es una transición natural entre la Mallorca interior y la Mallorca marinera.

El histórico tranvía de Sóller conecta el pueblo con el puerto / .

Desde el Port de Sóller, el viaje cambia de ritmo. El barco toma el relevo y navega hacia Sa Calobra y el Torrent de Pareis, uno de los paisajes más espectaculares de la costa norte. Acantilados, aguas transparentes y una entrada al mar que convierte la llegada en uno de los momentos más esperados del día.

La fuerza de Vuelta Isla está precisamente en esa combinación. No se trata solo de trasladarse de un punto a otro, sino de vivir Mallorca desde dentro, atravesando algunos de sus escenarios más emblemáticos sin prisas y con la sensación de estar encadenando tres pequeñas aventuras en una sola jornada.

La travesía en barco entre el Port de Sóller y Sa Calobra ofrece una de las vistas más impresionantes de la costa norte / .

Para quienes visitan la isla por primera vez, es una manera cómoda y completa de conocer algunos de sus grandes imprescindibles. Para quienes ya viven aquí, es una oportunidad para redescubrir paisajes que forman parte de la memoria colectiva, pero que muchas veces se miran de otra forma cuando se recorren sin coche.

En una Mallorca cada vez más rápida, Vuelta Isla propone lo contrario: mirar, escuchar, navegar, dejarse llevar. Una excursión que une historia, naturaleza y mar, y que convierte el trayecto en parte esencial de la experiencia.

Porque a veces la mejor forma de descubrir una isla no es recorrerla más deprisa, sino hacerlo desde todos sus paisajes.