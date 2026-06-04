Vuelta Isla: Mallorca en tren, tranvía y barco
Una experiencia para descubrir la Mallorca más auténtica entre la Serra de Tramuntana, Sóller y Sa Calobra.
Hay excursiones que enseñan un lugar. Y hay otras que permiten entenderlo.
Vuelta Isla pertenece a esa segunda categoría. Es una de las experiencias más completas para descubrir Mallorca desde tres perspectivas distintas: la montaña, el valle y el mar. Todo en un mismo día y sin necesidad de coche.
El recorrido empieza en Palma, a bordo del histórico Tren de Sóller, uno de los iconos más queridos de la isla. Sus vagones de madera atraviesan la Serra de Tramuntana entre túneles, curvas y paisajes que cambian a cada kilómetro. Es un viaje pausado, casi de otra época, que conecta la ciudad de Palma con el valle de Sóller a través de una de las rutas ferroviarias más singulares de Mallorca.
Al llegar a Sóller, la experiencia continúa en el tranvía histórico, que une el centro del pueblo con el Port de Sóller. El trayecto, breve pero lleno de encanto, atraviesa calles, huertos y naranjos antes de abrirse al Mediterráneo. Es una transición natural entre la Mallorca interior y la Mallorca marinera.
Desde el Port de Sóller, el viaje cambia de ritmo. El barco toma el relevo y navega hacia Sa Calobra y el Torrent de Pareis, uno de los paisajes más espectaculares de la costa norte. Acantilados, aguas transparentes y una entrada al mar que convierte la llegada en uno de los momentos más esperados del día.
La fuerza de Vuelta Isla está precisamente en esa combinación. No se trata solo de trasladarse de un punto a otro, sino de vivir Mallorca desde dentro, atravesando algunos de sus escenarios más emblemáticos sin prisas y con la sensación de estar encadenando tres pequeñas aventuras en una sola jornada.
Para quienes visitan la isla por primera vez, es una manera cómoda y completa de conocer algunos de sus grandes imprescindibles. Para quienes ya viven aquí, es una oportunidad para redescubrir paisajes que forman parte de la memoria colectiva, pero que muchas veces se miran de otra forma cuando se recorren sin coche.
En una Mallorca cada vez más rápida, Vuelta Isla propone lo contrario: mirar, escuchar, navegar, dejarse llevar. Una excursión que une historia, naturaleza y mar, y que convierte el trayecto en parte esencial de la experiencia.
Porque a veces la mejor forma de descubrir una isla no es recorrerla más deprisa, sino hacerlo desde todos sus paisajes.
Reservas e información
- El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así
- El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos
- PP y Vox aprueban su ley ómnibus con exenciones al catalán, rebajas fiscales, externalización de trámites y bonificaciones para propietarios de viviendas
- El Consell de Mallorca recupera el control de la carretera de Manacor para reducir costes
- La Interpol busca al residente mallorquín clave en el escándalo de Zapatero
- Identifican a un mando de Adelte por increpar a una empleada con discapacidad en plena huelga del aeropuerto de Palma
- Juzgan al nieto de una exdiputada del PP por delito electoral por llegar tarde a su mesa en Palma: “Asistí a las elecciones, pero llegué un poco tarde”
- Jesús Carrera da este viernes en Mallorca una lección magistral sobre las aguas subterráneas: “Estamos haciendo el ridículo, tenemos que cambiarlo”