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Los sindicatos denuncian la "falta de planificación" del Ib-Salut con las vacaciones del personal de Espai Salut

Lamentan que más de 80 trabajadores siguen sin saber sus días libres y exigen una respuesta inmediata a los problemas de organización

Alertan de cambios reiterados de turno, posibles incumplimientos de los descansos mínimos y desigualdades en la gestión del personal

Sede del Ib-Salut en Reina Esclaramunda.

Sede del Ib-Salut en Reina Esclaramunda. / DM

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Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Palma

Los sindicatos con representación en la Junta de Personal de Ponent han denunciado la "falta de planificación" en Espai Salut y la ausencia de respuesta por parte del IB-Salut a los problemas de organización que, aseguran, afectan al personal auxiliar administrativo y a los técnicos de emergencias sanitarias que trabajan en el servicio.

Así, las organizaciones sindicales CSIF, CCOO, USAE, STEI, UGT y SATSE han trasladado en un comunicado su "preocupación" por la situación que atraviesa el servicio, especialmente en relación con la planificación y autorización de las vacaciones correspondientes a este año.

Según denuncian, cuando ya ha comenzado el periodo ordinario de vacaciones, una parte importante de la plantilla, integrada por más de 80 trabajadores, continúa sin tener una confirmación definitiva de sus periodos de descanso. Los representantes sindicales consideran que esta situación "genera incertidumbre y dificulta la organización familiar, personal y económica" de los profesionales afectados.

Los sindicatos sostienen que los plazos establecidos para planificar las vacaciones están "ampliamente superados" y critican que los trabajadores "sigan sin conocer cuándo podrán disfrutar de un derecho básico como es el descanso anual".

En todo caso, aseguran que los problemas de organización van más allá de las vacaciones. En su comunicado, denuncian cambios de turno reiterados sin respetar los acuerdos vigentes, la ausencia de una planificación previa y transparente y situaciones que, según afirman, podrían vulnerar los descansos mínimos legales entre jornadas.

Según las organizaciones sindicales, estas circunstancias tienen consecuencias directas sobre la salud laboral de los trabajadores, dificultan la conciliación familiar y repercuten en la calidad del servicio prestado.

Los representantes de los trabajadores también afirman haber detectado "desigualdades en la gestión del personal y en la asignación de funciones", que, según sostienen, en algunos casos no se corresponden con las categorías profesionales de los empleados.

Ante esta situación, la Junta de Personal registró el pasado 26 de mayo un escrito dirigido al Ib-Salut en el que exponía los incumplimientos detectados en Espai Salut y reclamaba soluciones. Sin embargo, los sindicatos aseguran que este miércoles el IB-Salut todavía no había emitido ninguna respuesta ni había informado de las medidas que piensa adoptar.

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Por eso, los sindicatos firmantes han exigido la resolución inmediata de todas las solicitudes de vacaciones pendientes, la corrección de las deficiencias organizativas detectadas y una respuesta formal a las cuestiones planteadas por la Junta de Personal de Ponent.

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