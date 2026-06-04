PSOE y PP vuelven a cruzar reproches en vísperas de la aprobación de la ley de limitación de entrada de vehículos en Mallorca

El pleno extraordinario del Consell de Mallorca aprobará este viernes la ley de limitación de entrada de vehículos a la isla, una norma que ha generado un nuevo enfrentamiento entre PSOE y PP sobre su tramitación y alcance. Los socialistas han criticado duramente la gestión que ha realizado el equipo de gobierno insular y consideran que la regulación llega "tarde y mal" después de un año de retraso. El conseller socialista Andreu Serra ha denunciado este jueves que tanto el Govern como el Consell "no han hecho nada durante tres años para afrontar los problemas que genera la masificación", una situación que, según ha afirmado, se refleja en la saturación de las carreteras, la dificultad para acceder a una vivienda, la presión sobre los espacios naturales y la intensidad turística.

Serra ha sostenido que Mallorca "está llegando a sus límites" y ha defendido que la regulación del acceso de vehículos debería haberse impulsado mucho antes. En este sentido, ha recordado que la secretaria general del PSIB-PSOE, Amanda Fernández, ofreció ayer los votos socialistas al PP para aprobar la norma mediante un decreto ley del Govern, lo que habría permitido acelerar su entrada en vigor. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los populares.

La consellera socialista Juana María Adrover ha insistido en que el PP ha actuado de forma "táctica" para distanciarse de Vox y ha asegurado que la ley podría haberse aprobado hace meses con el apoyo de la oposición. "La gente de esta isla ya no puede esperar más", ha afrimado, al tiempo que ha reiterado la disposición del PSOE a respaldar la aprobación inmediata de la regulación a través de un decreto ley para que las limitaciones pudieran aplicarse ya este verano. Los socialistas, pese a la postura crítica con los tiempos y formas del Consell, votarán mañana a favor de la nuena norma.

Las críticas de los socialistas se enmarcan además en una ofensiva política más amplia contra la masificación turística. El grupo socialista ha registrado una moción que se debatirá en el próximo pleno ordinario del Consell y que plantea medidas para reducir la presión turística, reforzar la inspección de viviendas vacacionales, revisar el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) para rebajar el techo de plazas turísticas, establecer una moratoria hasta completar esa revisión y mejorar la red de transporte público. La iniciativa también incluye propuestas relacionadas con la adaptación al cambio climático y la gestión de los espacios naturales.

"No se hizo absolutamente nada"

Frente a estas acusaciones, el Grupo Popular en el Consell de Mallorca ha respondido con contundencia y ha rechazado la propuesta socialista de tramitar la regulación mediante un decreto ley impulsado por el Govern. La portavoz popular, Núria Riera, ha acusado al PSOE de "mentir e intentar reescribir una etapa marcada por la inacción y la falta de control".

Riera ha defendido que el PP ha adoptado "por primera vez medidas de contención turística" y ha reprochado a los socialistas que critiquen ahora una situación que, a su juicio, contribuyeron a generar durante sus años al frente de las instituciones. "Los mismos que ahora critican son los que permitieron crear cerca de 900.000 plazas turísticas. No están en disposición de dar ninguna lección", ha afirmado.

En materia de movilidad, la portavoz popular ha asegurado que durante los ocho años de gobiernos de izquierdas "no se hizo absolutamente nada" y ha recordado que en 2023 Mallorca contaba con cerca de 400.000 vehículos, una cifra que, según ha señalado, supone un incremento del 100 % respecto a 2017. También ha reprochado al anterior Pacte la construcción de la última gran autopista de la isla.

Riera ha puesto en valor que el Consell aprobará este viernes "por primera vez en la historia una ley de regulación turística", una medida que, según ha defendido, responde a una demanda social. "Lo que ellos no hicieron en ocho años, este gobierno lo hará en una legislatura y en tiempo récord", ha asegurado.

La portavoz popular ha insistido además en que la regulación debe nacer del Consell de Mallorca y no del Govern, y ha criticado las declaraciones de Fernández por considerar que desacreditan a la institución insular. "Esta regulación tiene que salir del Consell y su menosprecio es una falta de respeto institucional", ha concluido.