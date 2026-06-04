Més lleva al Congreso una ley para blindar el REIB y evitar que caduque en 2028

Més per Mallorca ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para garantizar la continuidad indefinida del Régimen Fiscal Especial de Baleares (REIB) y evitar que expire el 31 de diciembre de 2028, tal y como establece actualmente la normativa estatal. La formación ecosoberanista reclama además que el Gobierno central y el Govern balear inicien de forma inmediata la negociación de un nuevo REIB que amplíe su alcance y refuerce su capacidad para compensar los sobrecostes derivados de la insularidad.

La iniciativa plantea modificar la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 31/2022, que introdujo el régimen fiscal especial para Baleares en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. El objetivo es sustituir la actual vigencia limitada por una duración indefinida, de forma que el régimen permanezca en vigor hasta que una futura ley lo derogue expresamente.

El coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, justifica la propuesta por la falta de avances en la negociación de un nuevo marco fiscal para las islas. Según afirma, los plazos "se acortan" porque ni el Ejecutivo estatal ni el autonómico han iniciado conversaciones para prolongar un instrumento que considera beneficioso para las empresas, la economía balear y la diversificación productiva.

Inversiones

Apesteguia recuerda que el REIB se articula en torno a dos grandes pilares. Por una parte, la reserva para inversiones, que permite a las empresas desgravar parte del IRPF o del impuesto de sociedades cuando reinvierten beneficios para mejorar su capacidad productiva. Por otra, un régimen específico para sectores como la industria, la pesca, la agricultura y la ganadería.

No obstante, la formación considera que el actual modelo debe evolucionar. "Ha de ser mucho más ambicioso y contribuir mejor a la diversificación económica y a que la gente de Baleares viva mejor", señala Apesteguia. En este sentido, defiende que ámbitos como la innovación, la ciencia, la cultura y las artes también puedan beneficiarse de los incentivos fiscales, al entender que sufren igualmente las dificultades derivadas de la insularidad.

La proposición de ley argumenta que las desventajas asociadas a la condición insular de Baleares son permanentes y estructurales. Entre ellas cita la fragmentación territorial, la dependencia del transporte marítimo y aéreo, los sobrecostes derivados de la doble y triple insularidad, la dependencia energética exterior o las limitaciones físicas del territorio. En el texto se explicita que estas circunstancias encarecen el coste de vida, reducen la competitividad empresarial y dificultan la diversificación económica.

Més sostiene que la temporalidad actual del régimen introduce un elemento de incertidumbre que dificulta la planificación de inversiones a largo plazo, especialmente en ámbitos como la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental o la transformación productiva. Por ello, considera que la estabilidad normativa es un requisito imprescindible para que el REIB pueda desplegar plenamente sus efectos económicos.

La propuesta también compara la situación balear con la de Canarias, cuyo Régimen Económico y Fiscal tiene carácter estructural y permanente. Aunque reconoce que ambos modelos responden a realidades jurídicas distintas, la iniciativa defiende que las medidas específicas aprobadas para Baleares deberían contar igualmente con un horizonte temporal estable, dado que las causas que las justifican tampoco son transitorias.

Por su parte, el diputado de Sumar Més en el Congreso, Vicenç Vidal, reclama al Gobierno central "transparencia" sobre los resultados del REIB para evaluar su eficacia y plantear posibles mejoras. Durante la presentación de la iniciativa ha hecho balance de los primeros años de aplicación del régimen y destaca que las bonificaciones al transporte aéreo y marítimo se han multiplicado desde 2023. Según detalla, las ayudas al transporte aéreo pasaron de 215 millones de euros, mientras que las destinadas al transporte marítimo alcanzaron los 50 millones.

Vidal también destaca la evolución de la reserva para inversiones, que califica como el instrumento más potente del régimen fiscal. El número de empresas acogidas a este mecanismo ha aumentado de 2.500 en 2023 a 3.250 en 2025, mientras que el volumen de reservas constituidas ha pasado de 280 a 367 millones de euros. La mayoría de beneficiarias son empresas medianas y grandes, cuya cifra de negocio conjunta pasó de 9.400 millones de euros en 2023 a 48.600 millones en 2024.

El diputado también señala que todavía quedan pendientes de ejecutar 370 millones de euros destinados a inversión privada por parte del Govern balear y valora de forma positiva el balance general del REIB, aunque insistió en la necesidad de abrir cuanto antes una negociación para diseñar su futuro. "Los dos gobiernos tienen que ponerse a negociar ya", reclama.