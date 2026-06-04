Un mallorquín crea una aplicación para encontrar el mejor lugar para ver el eclipse de sol en Mallorca: «Lo hice por hobby y ya ha tenido más de 20.000 visitas»

El 12 de agosto Mallorca sera escenario de un evento histórico. El eclipse solar total, una puesta de sol eclipsada y las llàgrimes de Sant Llorenç coincidiran en un día excepcional que volverá a facilitar la saturación de la isla y pondrá a prueba unas carreteras que ya funcionan al límite de su capacidad. Ante este escenario, el mallorquín Javier García, informático y físico de profesión, ha desarrollado TresEclipses, una aplicación web que permite planificar desde dónde observar el fenómeno y que podría ayudar a repartir a los visitantes por distintos puntos de la isla, evitando aglomeraciones en los enclaves más populares de la Serra de Tramuntana.

La herramienta ofrece mapas interactivos, simulaciones del horizonte real del terreno y ejemplos consultables para cada ubicación. «La idea central es sencilla: estar dentro de una buena zona del mapa no siempre basta. La elevación, las montañas cercanas y la orientación del horizonte pueden decidir si el Sol se ve limpio o queda parcialmente tapado justo en la fase importante», explica García.

El mallorquín Javier García ha creado una aplicación para ver el eclipse. / J.G

El proyecto nació de una necesidad personal, pero también de la creciente preocupación y demanda de los ciudadanos por las previsibles aglomeraciones y atascos: «Gran parte de los mejores sitios están en la Tramuntana y quería ofrecer más alternativas. El año pasado se publicó un mapa muy tosco y vi que había interés por saber cómo se vería el eclipse, qué horizonte sería visible y si las montañas podrían ocultarlo».

El profesor Marcús, presidente del Club Newton, la asociación astronómica del Pla y Llevant de Mallorca, ya había advertido sobre los riesgos que puede suponer la concentración simultánea de miles de personas en los mismos puntos de observación. García cree que su aplicación puede contribuir a evitar ese colapso. «El día del eclipse se esperan atascos y cortes. Con esta aplicación, los usuarios pueden encontrar otras zonas desde las que verlo», afirma.

El desarrollo del portal no ha sido sencillo. García trabajó durante tres meses, a veces hasta la una o las tres de la madrugada, acumulando entre 200 y 260 horas. Debido al aumento de gastos, ha creado un nivel de acceso de pago para quienes deseen herramientas adicionales y datos más detallados.

Pero lo que comenzó como un «hobby de fin de semana» ha terminado convirtiéndose en un proyecto seguido por miles de personas. A principios de mayo, la web recibió decenas de miles de visitas y actualmente registra entre 200 y 300 usuarios diarios. «El interés ha sido tanto nacional como internacional. Hemos traducido la página a doce idiomas y recibimos tráfico de forma constante desde Alemania, Reino Unido o Países Bajos», explica.

La plataforma también está disponible en catalán, un aspecto que su creador considera importante. «Y también está en catalán, pongámoslo en valor», reivindica García.

Entre sus motivaciones está mejorar la planificación de la observación y descongestionar los puntos más populares. «El Govern tenía un plan para el 30 de abril de enviar voluntarios a distintos puntos de la isla para registrar dónde estaría el sol. Si podemos enviar un cohete a la luna, podemos determinar dónde estarán el sol y la luna de forma más científica», señala con fina ironía.

Aunque de momento no planea ampliar el proyecto, recuerda que el próximo eclipse visible desde la península no se producirá hasta mediados del siglo XXI. «Es un proyecto hecho con pasión, que ha generado mucho interés, y ha servido para mostrar que la planificación y la observación pueden mejorar mucho con herramientas digitales», concluye.