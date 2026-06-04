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Jorge Campos ratifica en Palma la querella por injurias contra Balti Picornell por llamarle “puto nazi”

El diputado de Vox ha anunciado a la salida de los juzgados que ampliará su acusación a todos aquellos que animan “una conducta reprobable”

Jorge Campos, diputado de Vox, junto a su abogado Eduardo Luna, este mediodía en los juzgados de Palma.

Jorge Campos, diputado de Vox, junto a su abogado Eduardo Luna, este mediodía en los juzgados de Palma. / B.P.

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B. Palau

B. Palau

Palma

Jorge Campos, diputado de Vox en el Congreso, ha acudido este mediodía a los juzgados de Palma para ratificar su querella contra el expresidente del Parlament balear, Balti Picornell (Podemos), por un presunto delito de injurias por haberle llamado “puto nazi” en redes sociales.

Campos, asistido por su letrado Eduardo Luna, ha comparecido durante unos minutos en dependencias de la sección de instrucción, plaza número 8, del Tribunal de Instancia de Palma, donde se ha ratificado en la querella.

A su salida del edificio de Vía Alemania, el político de la formación ultraconservadora ha anunciado que ampliará su acusación a todos aquellos que animan “una conducta reprobable”. El diputado de Vox ha cargado contra dirigentes de Més per Mallorca como Lluís Apesteguia o Vicenç Vidal. “Son cargos públicos que animan y apoyan a Picornell, que sigue insultándome”, ha criticado.

Seguidores de Balti Picornell

Jorge Campos ha subrayado que ha sido víctima de unas “injurias inaceptables”, de “un señalamiento atroz” no solo del expresidente del Parlament, sino también de sus seguidores.

Es un señalamiento intolerable, hay que pararlo”, ha remarcado, a las puertas de los juzgados. El diputado del Congreso ha señalado que “siempre” ha confiado en la Justicia.

Es un insulto reiterado, constante, intolerable sobre mi persona”, ha concluido Campos.

Noticias relacionadas y más

El querellado, Balti Picornell, que presidió el Parlament por Podemos entre los años 2017 y 2019, ha sido citado a declarar como investigado la semana que viene en los juzgados de Palma.

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