"Las industrias de defensa se han convertido en nuestro cuarto ejército"

Invitado por el Cerce de Economía de Mallorca, el teniente general del Ejército del Aire, Miguel Ivorra Ruiz, ha pronunciado esta tarde una conferenciaen Palma para analizar el futuro de la industria de defensa que están encarando las empresas españolas. El militar es el actual director general del área de estrategia e innovación de la industria de defensa. Su conferencia profundizó sobre la soberanía, talento y tecnología.

El teniente general destacó el papel tan importante que están jugando en estos momentos las fuerzas armadas en el desarrollo de las industrias de defensa en el desarrollo de la economía nacional. Detalló que cada vez son más las empresas que dedican su negocio en crear material de defensa, de tal manera que ya se han “convertido en un actor estratégico en nuestra economía”. Para poner un ejemplo de la revolución que está atravesando la tecnología dedicada a la defensa el general detalló que la principal empresa mundial dedicada a la fabricación de drones es de capital español.

Para explicar la implicación de este sector industrial en la creación de material militar el teniente general detalló los cambios geopolíticos que se están produciendo en el planeta, que han provocado una ruptura internacional. “El mundo ha cambiado y los europeos tenemos que aprender a vivir en este nuevo escenario. Europa se enfrenta a muchas amenazas, que son reales”. Así, el militar se refirió a los ataques con drones que están sufriendo muchos países, así como la presencia de embarcaciones que están analizando los cables submarinos de los países, sin olvidar los numerosos ataques informáticos que se producen. Y ante este nuevo escenario, Yvorra aseguró que Europa no tiene más remedio que invertir en defensa y ello sitúa a los países en una situación que, o bien pueden comprar material militar, o se puede invertir para fabricarlo. El militar, sin duda, defendió que se debe apostar por fomentar en España la industria de defensa, porque es un negocio rentable y que, además, crea miles de empleos de máxima calidad. “La seguridad hay que construirla y conservarla”, insistió el teniente general, que detalló que España ha sido “el país del mundo que el año pasado sufrió más ciberataques”, aunque sin consecuencias para la población.

El teniente general aseguró que la industria europea de defensa española debe ir de la mano de los intereses europeos. “Europa debe construir un plan de defensa que sea fuerte y que pueda actuar en un escenario de incertidumbre”.

En su exposición aseguró que la población debe ser consciente del cambio político que estamos atravesando, en el que Estados Unidos ha dejado de tener interés por Europa. Y ello obliga a la Unión Europea a crear una nueva estrategia militar para asegurar la defensa de sus países. Todos los gobiernos están aumentado el gasto en medios militares, lo que ofrece a las empresas especializadas implicarse en un negocio con una gran capacidad de crecimiento económico y de posibilidades de futuro. “Los europeos tenemos que ser conscientes de que estamos amenazados y tenemos que identificar estas amenazas. Por ello debemos disponer de medios tecnológicos para defendernos. La paz no se defiende solo a través de mensajes pacifistas, necesitamos disponer de un sistema de defensa eficiente”, afirmó.

El teniente general calificó a la industria española dedicada a la defensa de “nuestro cuarto ejército” y aseguró que estas empresas son fundamentales para poder mantener la paz y la seguridad de nuestras fronteras. Citó que el año pasado España se invirtió más de 34 mil millones de euros en la compra de nuevo material militar, por lo que consideró que es necesario, no solo invertir en nuestras empresas, sino sobre todo ofrecerles seguridad y actuar con responsabilidad. “Nuestra industria de defensa es un activo estratégico, no es un lujo, es una necesidad. Invertir en tecnología militar no es un gasto, es una inversión”, aseguró el militar, que insistió en que el tejido empresarial nacional especializado es cada vez más robusto y más rentable.

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También recordó que gran parte de la tecnología de uso civil se inventó para uso militar, y aseguró que las fuerzas armadas se convierten en “la tarjeta de presentación” de estas empresas nacionales a la hora de vender sus productos y su tecnología a otros países europeos.