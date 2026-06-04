Houda Odeimi sobre la guerra en el Líbano: «Estas crisis y la falta de apoyo generan la inmigración que luego se critica»

La guerra se instala en el Líbano. Tras la declaración hace una semana de todo el sur del país como una "zona de combate" por parte del Ejército israelí, las bombas llegan hasta la capital libanesa con ya varios muertos. En medio de este contexto, la experta franco-libanesa Houda Odeimi, directora de Cités Unies Liban, la red que agrupa a 84 municipios y federaciones de municipios del país, ha visitado Bunyola para participar en una charla organizada por el Fons Mallorquí. Durante su estancia, analiza el impacto de la guerra sobre la población civil, el papel de los municipios y la importancia de la cooperación internacional para evitar que miles de personas se vean obligadas a abandonar su hogar.

El conflicto vuelve a recrudecerse. ¿Cómo se vive actualmente desde el Líbano?

Muy mal. Llevamos en guerra desde la guerra civil. Son ya 50 años de conflictos y volvemos otra vez a vivir un momento terrible.

¿Cómo está afectando la guerra a la población civil?

Los civiles son las principales víctimas. Hay zonas que están muy afectadas y regiones prácticamente destruidas, sobre todo en el sur del Líbano, en partes de Beirut y en el este del país. Pero también sufren las demás regiones porque la población que vive en las zonas de guerra se desplaza a otras ciudades más seguras. La gente huye de las zonas más afectadas hacia otras regiones y eso genera una presión muy fuerte sobre los municipios que los reciben.

¿Existe miedo a una nueva crisis de refugiados?

Sí. Estas situaciones son precisamente las que provocan las crisis de refugiados.

Usted dirige Cités Unies Liban. ¿Qué es exactamente esta organización?

Es una red de municipios libaneses. Tenemos 84 municipios y federaciones de municipios asociados que representan aproximadamente al 75% de la población del país. En el Líbano existen unos 1.050 municipios, pero no todos forman parte de nuestra red. También estamos vinculados a organizaciones internacionales de gobiernos locales.

¿Qué papel juegan los municipios en un contexto como el actual?

Son fundamentales. El Líbano es un país muy centralizado y como el Gobierno es débil existe el miedo de que una mayor descentralización dé más poder a los gobiernos locales. Sin embargo, el 80% de los municipios son rurales y podrían actuar de forma mucho más eficiente y cercana a los ciudadanos si dispusieran de más capacidad de decisión.

¿La guerra ha aumentado esa necesidad?

Sí. Con la guerra hay todavía más urgencia. Los municipios son quienes están más cerca de la población y quienes tienen que responder a las necesidades diarias de la gente.

¿Qué dificultades económicas afrontan actualmente los ayuntamientos libaneses?

Desde 2019 el país vive una gran crisis económica. Los municipios han perdido alrededor del 90% de sus presupuestos debido al colapso financiero y a la hiperinflación. Además, no reciben suficiente apoyo del Estado para responder a todas las necesidades que tienen.

¿Qué importancia tiene la cooperación internacional en este contexto?

Es muy importante. Tenemos cooperación con el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Son proyectos que ayudan al desarrollo local, al trabajo con mujeres y jóvenes, que son los colectivos más vulnerables. También sirven para ayudar a la población que vive en situación de guerra.

¿Qué ocurriría si desaparecieran fondos de cooperación como los del Fons Mallorquí?

Los municipios necesitan esos recursos. Estos programas ayudan a sensibilizar, a ofrecer formación profesional y a crear oportunidades para que los jóvenes y las mujeres puedan quedarse en su territorio.

En Mallorca, Calvià estuvo a punto de darse de baja del Fons Mallorquí de Solidaritat, pero reculó. Esto provocó las críticas de Vox, un partido muy crítico con la inmigración africana. ¿Qué les diría a quienes cuestionan este tipo de ayudas?

Estas situaciones son precisamente las que provocan las crisis de refugiados. Los partidos que defienden no ayudar son muchas veces los mismos que después protestan por la inmigración. Pero la gente se marcha porque necesita encontrar trabajo, seguridad y oportunidades para vivir.