El Hospital de Cruz Roja de Palma ha incorporado un nuevo robot quirúrgico que permitirá realizar operaciones más precisas, menos invasivas y con recuperaciones más rápidas para los pacientes. Se trata del sistema Toumai, una plataforma de cirugía robótica que convierte al centro en el primero de Baleares en disponer de esta tecnología y en el sexto hospital de España en incorporarla.

La presentación se ha realizado esta mañana en uno de los quirófanos del hospital, donde los responsables del proyecto han mostrado en directo el funcionamiento del robot y las posibilidades que ofrece para diferentes especialidades médicas. El programa arrancará principalmente con intervenciones de urología, especialmente relacionadas con el cáncer de próstata, tumores de riñón y otras patologías del aparato urinario. El hospital prevé ampliar progresivamente el uso de la plataforma a otras especialidades como cirugía general, torácica u otorrinolaringología.

Aunque la cirugía robótica lleva más de dos décadas utilizándose en algunos hospitales, sus impulsores defienden que esta tecnología representa un salto importante respecto a la laparoscopia convencional. El robot no opera solo ni sustituye al cirujano. Es el especialista quien controla en todo momento la intervención desde una consola equipada con una pantalla tridimensional de alta definición y varios mandos que permiten manejar los cuatro brazos robóticos.

"El robot ayuda al cirujano a ser mejor cirujano", ha resumido el urólogo Valentí Tubau, director del programa de cirugía robótica del hospital. Según ha explicado, el sistema ofrece una visión en tres dimensiones, permite movimientos mucho más amplios que los que puede realizar una mano humana y elimina el temblor natural del cirujano, lo que se traduce en una precisión milimétrica durante la operación.

El Hospital de Cruz Roja en Palma estrena un robot quirúrgico que opera con más precisión y acelera la recuperación de los pacientes / Luana C. L.

Las ventajas, según han explicado, también son para el paciente. Al tratarse de una cirugía mínimamente invasiva, las intervenciones suelen provocar menos daño en los tejidos, reducen el riesgo de complicaciones y permiten recuperaciones más rápidas. De hecho, el equipo médico ha explicado que uno de los primeros pacientes intervenidos mediante esta tecnología, operado de próstata, ha recibido el alta apenas 24 horas después de la intervención.

El nuevo robot contará con un quirófano específico en el hospital, que se está construyendo ahora y será el quinto del hospital. Además de los cirujanos y el personal de enfermería, el programa incorpora la figura de un ingeniero especializado encargado de supervisar el funcionamiento de la plataforma durante las intervenciones.

Uno de los aspectos que más interés despierta es su capacidad para la telecirugía. El sistema ha sido diseñado para permitir que los especialistas puedan supervisar e incluso participar en operaciones realizadas a cientos o miles de kilómetros de distancia con un retraso prácticamente imperceptible entre la orden del cirujano y la respuesta del robot.

El gerente del hospital, Xim Torrebella, ha enmarcado esta incorporación en el proceso de modernización que inició el centro después de su reforma integral y ha defendido que los pacientes atendidos en Cruz Roja tengan acceso a la misma tecnología y calidad asistencial que en cualquier otro hospital de Baleares.

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Por el momento, el robot ya ha comenzado a utilizarse y el hospital calcula que podrá realizar con él al menos medio centenar de intervenciones al año, aunque la previsión es aumentar progresivamente esa cifra a medida que más especialidades se incorporen al programa.