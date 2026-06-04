El Gobierno aprueba la entrada de Turkish Airlines en el capital de Air Europa

El Consejo de Ministros aprobó, en su sesión del pasado martes, la operación por la que Turkish Airlines podrá formar parte del capital social de Air Europa, según han informado este jueves fuentes de la aerolínea española, que tiene su sede en Mallorca.

La decisión forma parte del recorrido administrativo establecido para estas operaciones por la Unión Europea (UE) y antecede, de manera preceptiva, a una próxima aprobación final por parte de las autoridades comunitarias, han explicado desde la aerolínea.

La operación, que se formalizó entre ambas compañías el pasado mes de noviembre, supondrá la adquisición del 26,5 % de la aerolínea española por parte de la empresa otomana.

El visto bueno del Gobierno español se produce tras el informe favorable emitido el pasado 19 de mayo por parte de la Junta de Inversiones Exteriores, formalizando así el cumplimiento de la normativa nacional sobre inversiones extranjeras.

Como establece la ley 19/2003, requieren una autorización administrativa previa las operaciones de esta naturaleza en las que el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10 % del capital de una compañía española que opere en un sector clave para el país.

De esta manera, el Consejo de Ministros reconoce, una vez más, el carácter estratégico de Air Europa para la economía nacional, destacan desde la empresa.