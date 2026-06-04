Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio BinissalemCrisis Hoteles CubaAplicación EclipseMédico Agresiones Sexuales
instagramlinkedin

Vivienda

Exigen el aval de una vivienda para alquilar un estudio de 30 metros cuadrados en Mallorca

El inmueble, ubicado en Son Caliu, no dispone de calefacción y, aunque está reformado, no está amueblado

Condiciones del aval para alquilar este estudio.

Condiciones del aval para alquilar este estudio. / Idealista

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

César Mateu

Palma

El acceso a la vivienda en Mallorca sigue elevando sus exigencias. Sin disponer de una propiedad o sin convencer a una persona de confianza para que responda con la suya como garantía, alquilar este estudio de 40 metros cuadrados construidos y 30 útiles en Calvià resulta prácticamente imposible.

Alquiler caro en Mallorca

Se ha normalizado sobrepagar 1.000 euros por una vivienda de reducidas dimensiones. Sin embargo, algunas ofertas van un paso más allá reclamando una solvencia económica que va más allá de la estabilidad laboral.

En este caso, las condiciones imprescindibles que exigen son cuatro: tiene que ser un alquiler de larga duración, solvencia económica demostrable, estabilidad laboral (se requiere contrato fijo de trabajo y las últimas 3 nóminas) y un aval personal obligatorio.

Aval obligatorio

Es en este último requisito donde especifican una condición atípica y más habitual para hipotecas o préstamos bancarios. "El avalista debe ser persona física (persona garante), la persona que avala al inquilino debe tener una propiedad a su nombre como garantía y no se aceptan otros tipo de aval", exlican en el anuncio publicado en un conocido portal inmobiliario.

La vivienda ofertada dispone de piscina comunitaria y se encuentra en Son Caliu, una zona de Calvià que los anunciantes describen como "tranquila y demandada". "Este acogedor estudio de 40 m² construidos en el Edificio Olivia ofrece una excelente oportunidad de vivir en un entorno privilegiado. El edificio, construido en 1980, cuenta con una gran piscina comunitaria y está situado a pocos pasos de todos los servicios esenciales", detallan.

Noticias relacionadas y más

Además, destacan que el inmueble está completamente reformado y se entrega sin amueblar "para que lo adaptes a tu estilo personal". En el precio del alquiler están incluidos el agua fría y caliente, los gastos de basura y la comunidad, mientras que el consumo eléctrico corre a cargo del inquilino.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
  • Vivienda
  • laboral
  • Trabajo
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una serpiente provoca momentos de tensión en la Platja de Palma: Mallorca suma otro avistamiento de la invasora culebra de herradura
  2. El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así
  3. El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos
  4. El Consell de Mallorca recupera el control de la carretera de Manacor para reducir costes
  5. La Interpol busca al residente mallorquín clave en el escándalo de Zapatero
  6. Identifican a un mando de Adelte por increpar a una empleada con discapacidad en plena huelga del aeropuerto de Palma
  7. Juzgan al nieto de una exdiputada del PP por delito electoral por llegar tarde a su mesa en Palma: “Asistí a las elecciones, pero llegué un poco tarde”
  8. Jesús Carrera da este viernes en Mallorca una lección magistral sobre las aguas subterráneas: “Estamos haciendo el ridículo, tenemos que cambiarlo”

El Hospital de Cruz Roja en Palma estrena un robot quirúrgico que opera con más precisión y acelera la recuperación de los pacientes

El Hospital de Cruz Roja en Palma estrena un robot quirúrgico que opera con más precisión y acelera la recuperación de los pacientes

Exigen el aval de una vivienda para alquilar un estudio de 30 metros cuadrados en Mallorca

Jorge Campos ratifica en Palma la querella por injurias contra Balti Picornell por llamarle “puto nazi”

Cáritas alerta de que Baleares genera riqueza mientras expulsa a los más vulnerables: "La desigualdad se ha vuelto estructural"

Cáritas alerta de que Baleares genera riqueza mientras expulsa a los más vulnerables: "La desigualdad se ha vuelto estructural"

El Consell de Mallorca pide al Gobierno que proteja a las hoteleras mallorquinas con presencia en Cuba

El Consell de Mallorca pide al Gobierno que proteja a las hoteleras mallorquinas con presencia en Cuba

Vuelta Isla: Mallorca en tren, tranvía y barco

Vuelta Isla: Mallorca en tren, tranvía y barco

Trump se quedará con los hoteles mallorquines en Cuba

Houda Odeimi sobre la guerra en el Líbano: «Estas crisis y la falta de apoyo generan la inmigración que luego se critica»

Houda Odeimi sobre la guerra en el Líbano: «Estas crisis y la falta de apoyo generan la inmigración que luego se critica»
Tracking Pixel Contents