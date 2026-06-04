Vivienda
Exigen el aval de una vivienda para alquilar un estudio de 30 metros cuadrados en Mallorca
El inmueble, ubicado en Son Caliu, no dispone de calefacción y, aunque está reformado, no está amueblado
El acceso a la vivienda en Mallorca sigue elevando sus exigencias. Sin disponer de una propiedad o sin convencer a una persona de confianza para que responda con la suya como garantía, alquilar este estudio de 40 metros cuadrados construidos y 30 útiles en Calvià resulta prácticamente imposible.
Alquiler caro en Mallorca
Se ha normalizado sobrepagar 1.000 euros por una vivienda de reducidas dimensiones. Sin embargo, algunas ofertas van un paso más allá reclamando una solvencia económica que va más allá de la estabilidad laboral.
En este caso, las condiciones imprescindibles que exigen son cuatro: tiene que ser un alquiler de larga duración, solvencia económica demostrable, estabilidad laboral (se requiere contrato fijo de trabajo y las últimas 3 nóminas) y un aval personal obligatorio.
Aval obligatorio
Es en este último requisito donde especifican una condición atípica y más habitual para hipotecas o préstamos bancarios. "El avalista debe ser persona física (persona garante), la persona que avala al inquilino debe tener una propiedad a su nombre como garantía y no se aceptan otros tipo de aval", exlican en el anuncio publicado en un conocido portal inmobiliario.
La vivienda ofertada dispone de piscina comunitaria y se encuentra en Son Caliu, una zona de Calvià que los anunciantes describen como "tranquila y demandada". "Este acogedor estudio de 40 m² construidos en el Edificio Olivia ofrece una excelente oportunidad de vivir en un entorno privilegiado. El edificio, construido en 1980, cuenta con una gran piscina comunitaria y está situado a pocos pasos de todos los servicios esenciales", detallan.
Además, destacan que el inmueble está completamente reformado y se entrega sin amueblar "para que lo adaptes a tu estilo personal". En el precio del alquiler están incluidos el agua fría y caliente, los gastos de basura y la comunidad, mientras que el consumo eléctrico corre a cargo del inquilino.
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