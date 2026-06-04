El consumo de agua de un turista triplica o sextuplica el de un residente en Baleares, según un estudio

El consumo de agua per cápita de un turista puede triplicar o sextuplicar el de un residente en Baleares o Canarias, según un estudio de la Fundación Renovables, en colaboración con el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico (Miteco).

Según ha informado esta fundación, el dato se desprende de un diagnóstico del consumo turístico del agua en zonas insulares por su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y la creciente presión sobre los ecosistemas marinos y costeros.

El informe subraya que el turismo constituye uno de los principales factores de presión hídrica en ambos archipiélagos, en un contexto caracterizado por la escasez estructural de recursos, la elevada vulnerabilidad climática y una limitada capacidad natural de regeneración.

Mientras que una persona residente en España utiliza entre 127 y 140 litros de agua al día, un turista puede llegar a consumir entre 300 y 1.000 litros diarios, dependiendo de la temporada, la zona y el tipo de actividad, indica el estudio.

En este sentido, señala que las zonas con mayor afluencia turística, como el litoral mediterráneo y los archipiélagos, coinciden con regiones que ya presentan vulnerabilidad hídrica.

Asimismo, aproximadamente el 80 por ciento del consumo total de agua asociado al turismo es indirecto y se produce dentro de la cadena de valor. El porcentaje de consumo directo de agua se ha mantenido constante a lo largo de los últimos años, en torno a un 18-19 por ciento del total.

El informe expone que la actividad turística contribuye a la contaminación de los recursos hídricos existentes, a través de aguas residuales, vertidos no tratados adecuadamente y el uso intensivo de productos químicos en piscinas, campos de golf o instalaciones hoteleras.

En este contexto, siempre según el estudio, el cambio climático actúa como un factor multiplicador de la presión hídrica. Las islas, que ya de por sí cuentan con una pluviometría limitada, experimentan un incremento en la frecuencia e intensidad de sequías, así como un aumento de la evaporación en embalses y piscinas debido a temperaturas más elevadas.

La combinación de crecimiento turístico, escasez natural de agua, sobreexplotación productiva y cambio climático "configura un escenario de estrés hídrico estructural que amenaza la sostenibilidad del modelo turístico insular", resume.

Con todo, desde la Fundación Renovables subrayan que el principal reto de los sistemas hídricos insulares "no reside únicamente en garantizar el suministro, sino en promover un cambio de paradigma en la gestión del agua".

A su entender, es necesario promover un cambio de enfoque desde políticas "centradas exclusivamente en el aumento de la oferta hacia estrategias que prioricen el ahorro, la eficiencia y la reutilización del agua".