El Consell de Mallorca pide al Gobierno que proteja a las hoteleras mallorquinas con presencia en Cuba

El Consell de Mallorca ha expresado su apoyo a las cadenas hoteleras mallorquinas con actividad en Cuba ante la incertidumbre generada por la evolución del contexto internacional y las posibles consecuencias sobre sus inversiones y su actividad económica. El pronunciamiento se produce después de que Meliá Hotels International, la cadena española con mayor presencia en la isla, haya dejado de operar 15 de sus 34 establecimientos en Cuba. Una decisión que llegó tras el anuncio de Iberostar de reducir también su presencia en el país y en vísperas de la fecha límite fijada por la Administración Trump para que las empresas extranjeras rompan sus relaciones con Gaesa, el conglomerado militar cubano afectado por un nuevo paquete de sanciones.

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, ha destacado que las cadenas hoteleras mallorquinas "son un orgullo para nuestra tierra", al tiempo que ha puesto en valor su capacidad emprendedora y su contribución a la proyección internacional de Mallorca como destino turístico. Ginard ha señalado que, en un contexto de incertidumbre, es importante que las empresas cuenten con el respaldo de las instituciones y puedan desarrollar su actividad con seguridad jurídica, estabilidad y garantías para sus inversiones.

Desde la institución insular recuerdan además que detrás de estas inversiones existe un importante impacto económico y social, con miles de puestos de trabajo, empresas proveedoras y familias que dependen directa o indirectamente de la fortaleza de un sector estratégico para la economía mallorquina. El Consell se suma así al apoyo expresado por el Govern y reitera su compromiso con la defensa de los intereses de las empresas mallorquinas y de los trabajadores vinculados a su actividad internacional.

Asimismo, la institución ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que utilice todos los mecanismos diplomáticos, políticos e institucionales a su alcance con el fin de proteger los intereses de las empresas españolas afectadas y garantizar la seguridad jurídica de las inversiones realizadas en el exterior.

Por último, Ginard ha defendido que proteger a las empresas mallorquinas supone también defender el empleo, la prosperidad y el futuro de Mallorca, y ha reclamado al Ejecutivo central que actúe con determinación para salvaguardar los intereses legítimos de las compañías afectadas.