Cáritas alerta de que Baleares genera riqueza mientras expulsa a los más vulnerables: "La desigualdad se ha vuelto estructural"

Cáritas Mallorca alerta de que Baleares vive una "paradoja dolorosa": genera riqueza y empleo, pero al mismo tiempo expulsa a las personas más vulnerables. La directora de la entidad, Esther Romero, advierte de que la desigualdad se ha convertido en un fenómeno estructural en las Islas y sostiene que el actual modelo económico no está logrando integrar a una parte creciente de la población.

Romero ha aprovechado la presentación de la Memoria 2025 de la entidad para alertar del deterioro social que vive Baleares pese al crecimiento económico de los últimos años. Según los datos expuestos, 233.000 personas, el 19 % de la población balear, viven en situación de exclusión social, lo que equivale a una de cada cinco personas. La directora de Cáritas Mallorca explica que la exclusión social es un fenómeno multidimensional que va mucho más allá de la falta de ingresos y afecta también al empleo, la salud, la educación, la vivienda, las relaciones sociales y la participación ciudadana. De hecho, subraya que cuatro de cada diez personas en situación de exclusión no son pobres desde un punto de vista estrictamente económico. Entre los perfiles afectados menciona pensionistas que viven solos, jóvenes que han perdido la esperanza de desarrollar un proyecto vital propio y trabajadores que, pese a contar con una nómina, no logran llegar a fin de mes. "Con ayudas puntuales no resolvemos el problema de fondo", sostiene.

La vivienda, el principal factor de vulnerabilidad

Romero identifica la vivienda como el principal motor de exclusión en Baleares. Según los datos de Cáritas, el 29 % de la población sufre exclusión residencial, ya sea por vivir en condiciones inadecuadas, por inseguridad habitacional o por el elevado esfuerzo económico que exige el alquiler. La entidad cifra en 1.598 euros mensuales el alquiler medio y calcula que unas 100.000 personas viven en situaciones de hacinamiento o insalubridad. Además, el 49,5 % de las personas atendidas reside en viviendas compartidas. "No son hogares, sino espacios de supervivencia", afirma.

La responsable de Cáritas alerta además de que el simple incremento de la renta del alquiler puede empujar a muchas familias a la exclusión. De hecho, el 44,15 % de las personas atendidas por la organización durante el último año acude por primera vez a la entidad. "Hoy viven en la cuerda floja y han visto cómo su seguridad se rompía", explica.

Otro de los aspectos destacados del informe es el aumento de la precariedad laboral. Según Cáritas, una de cada siete personas ocupadas se encuentra en situación de vulnerabilidad debido a la inestabilidad laboral y a los bajos salarios. Romero también alerta de la feminización de la pobreza y señala que la mayoría de las personas que solicitan ayuda son mujeres, aunque las prestaciones terminan beneficiando a todo el núcleo familiar.

Asimismo, destaca que el 57 % de las personas atendidas se encuentra en situación administrativa irregular, lo que dificulta enormemente su acceso al empleo. Por ello, la entidad respalda los procesos de regularización. "Son personas invisibles al sistema, atrapadas en una vida sumergida que constituye un factor de discriminación estructural", afirma. La directora añade que el origen se ha convertido en un factor de riesgo y que la exclusión afecta con especial intensidad a la población extranjera, cuya tasa de exclusión duplica a la de los nacionales. Muchos migrantes, explica, no han podido homologar sus estudios y quedan condenados a empleos precarios.

Un pacto social que vaya más allá de las legislaturas

Ante esta situación, Cáritas reclama un cambio de modelo que sitúe a las personas por encima del beneficio económico. Romero pide un pacto social que entienda la vivienda como un derecho efectivo, impulse políticas de vivienda social ambiciosas, incremente el parque público y frene las subidas abusivas de precios.

La entidad también reclama reforzar la protección de la infancia, garantizar una alimentación saludable para todos los menores y rediseñar la renta social garantizada (Resoga) para que pueda complementar de forma ágil y efectiva el ingreso mínimo vital. La organización alerta además de una tendencia a la disminución de las ayudas públicas y señala que cerca del 75 % de su financiación procede de aportaciones privadas.

Romero reivindica que esta situación permite a la entidad mantener su independencia. "Independientemente de quién gobierne, siempre podemos decir a unos y otros lo que vemos", afirma. También reclama un mayor apoyo al tercer sector ante el incremento constante de las necesidades sociales. Pese a acumular pérdidas de 1,2 millones de euros durante los últimos cinco años, Cáritas asegura que ha mantenido una apuesta decidida por garantizar una atención integral a las personas más vulnerables. Una labor que se ha visto reforzada por legados de algunas personas que han dejado su herencia a la organización tras dedicar buena parte de su vida a ayudar a las personas más pobres. "Siempre estaremos al lado de quien más lo necesite", concluye la directora de Cáritas Mallorca.