Aldi anuncia la contratación de más de 50 personas en Baleares este verano

La cadena de supermercados Aldi contratará a 56 personas en Baleares durante la campaña de verano para reforzar su plantilla y garantizar el mejor servicio a sus clientes durante los meses de mayor actividad comercial. Las contrataciones se realizarán entre junio y agosto y permitirán dar respuesta al incremento de la actividad propia de la temporada estival.

El mayor volumen de contrataciones ese realizará en Mallorca, donde la cadena cuenta con una mayor presencia de tiendas: 14 de las 17 que posee en las islas. No obstante, también reforzará su plantilla en los supermercados de Menorca e Ibiza. En toda España, Aldi prevé incorporar un total de 555 personas, lo que supone un importante crecimiento respecto al verano de 2025, cuando la compañía sumó a 280 trabajadores para reforzar sus equipos.

La compañía ha señaldado en un comunicado que "estas incorporaciones temporales contribuirán a reforzar especialmente la actividad en tienda durante uno de los periodos de mayor actividad comercial del año".

Interior de un supermercado Aldi / Aldi

Tiendas en Mallorca

Aldi cuenta con un total de 14 supermercados en Mallorca. Las últimas inauguraciones han sido en Felanitx en septiembre de 2025 y en la Platja de Palma el pasado mes de enero. Además, tiene en proyecto la construcción de otra tienda en el barrio de Nou Llevant de Palma.

Aldi desembarcó en Baleares en 2015 y, con estas últimas inauguraciones, la cadena cuenta con ya 14 tiendas en Mallorca: cinco en Palma (calle Aragó, calle de l'Hort de les Ànimes, calle Arxiduc Lluís Salvador, calle Uruguai y carretera Militar (s'Arenal). Además, cuenta con supermercados en los municipios de Marratxí, Inca, Manacor, Campos, Palmanova (Calvià), Cala Millor (Sant Llorenç), Peguera (Calvià), Can Picafort (Santa Margalida) y Felanitx.

8.000 empleos en España

Actualmente, Aldi cuenta con más de 8.000 empleados, un 25% más que hace tres años, que trabajan en su red de más de 500 supermercados y 7 centros logísticos.

Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña lideran las contrataciones previstas para este verano, con 190, 165 y 105 ofertas de empleo respectivamente.