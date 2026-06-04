Aldi anuncia la contratación de más de 50 personas en Baleares este verano
La mayoría de nuevos empleos serán en Mallorca, donde la cadena tiene 14 de sus 17 tiendas de las islas
La cadena de supermercados Aldi contratará a 56 personas en Baleares durante la campaña de verano para reforzar su plantilla y garantizar el mejor servicio a sus clientes durante los meses de mayor actividad comercial. Las contrataciones se realizarán entre junio y agosto y permitirán dar respuesta al incremento de la actividad propia de la temporada estival.
El mayor volumen de contrataciones ese realizará en Mallorca, donde la cadena cuenta con una mayor presencia de tiendas: 14 de las 17 que posee en las islas. No obstante, también reforzará su plantilla en los supermercados de Menorca e Ibiza. En toda España, Aldi prevé incorporar un total de 555 personas, lo que supone un importante crecimiento respecto al verano de 2025, cuando la compañía sumó a 280 trabajadores para reforzar sus equipos.
La compañía ha señaldado en un comunicado que "estas incorporaciones temporales contribuirán a reforzar especialmente la actividad en tienda durante uno de los periodos de mayor actividad comercial del año".
Tiendas en Mallorca
Aldi cuenta con un total de 14 supermercados en Mallorca. Las últimas inauguraciones han sido en Felanitx en septiembre de 2025 y en la Platja de Palma el pasado mes de enero. Además, tiene en proyecto la construcción de otra tienda en el barrio de Nou Llevant de Palma.
Aldi desembarcó en Baleares en 2015 y, con estas últimas inauguraciones, la cadena cuenta con ya 14 tiendas en Mallorca: cinco en Palma (calle Aragó, calle de l'Hort de les Ànimes, calle Arxiduc Lluís Salvador, calle Uruguai y carretera Militar (s'Arenal). Además, cuenta con supermercados en los municipios de Marratxí, Inca, Manacor, Campos, Palmanova (Calvià), Cala Millor (Sant Llorenç), Peguera (Calvià), Can Picafort (Santa Margalida) y Felanitx.
8.000 empleos en España
Actualmente, Aldi cuenta con más de 8.000 empleados, un 25% más que hace tres años, que trabajan en su red de más de 500 supermercados y 7 centros logísticos.
Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña lideran las contrataciones previstas para este verano, con 190, 165 y 105 ofertas de empleo respectivamente.
- El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así
- El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos
- PP y Vox aprueban su ley ómnibus con exenciones al catalán, rebajas fiscales, externalización de trámites y bonificaciones para propietarios de viviendas
- El Consell de Mallorca recupera el control de la carretera de Manacor para reducir costes
- La Interpol busca al residente mallorquín clave en el escándalo de Zapatero
- Identifican a un mando de Adelte por increpar a una empleada con discapacidad en plena huelga del aeropuerto de Palma
- Juzgan al nieto de una exdiputada del PP por delito electoral por llegar tarde a su mesa en Palma: “Asistí a las elecciones, pero llegué un poco tarde”
- Jesús Carrera da este viernes en Mallorca una lección magistral sobre las aguas subterráneas: “Estamos haciendo el ridículo, tenemos que cambiarlo”