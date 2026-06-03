La Universidad CEU San Pablo se presenta en Palma con el objetivo de contribuir al desarrollo de la sociedad

La Universidad CEU San Pablo ha presentado esta tarde en Palma el nuevo centro universitario Beato Luis Belda. Se trata de un espacio de estudios superiores dedicado a las ciencias de la salud. Ofrece formación universitaria en las carreras de medicina, enfermería, biología y fisioterapia. El próximo año añadirá las titulaciones de farmacia y odontología.

Esta nueva universidad privada que aterriza en Mallorca se ha inaugurado esta tarde, con el objetivo de iniciar las clases a partir del mes de septiembre. El centro se sitúa en el antiguo restaurante Riskal, en Secar de la Real. La universidad quiere convertirse en un centro de referencia en ciencias de la salud, con un claro compromiso con la excelencia académica, servicio a la sociedad y una formación humanista. El centro de Palma se aprovechará del medio siglo de experiencia que cuenta el CEU San Pablo en la formación de profesionales sanitarios.

En el acto de presentación han estado presentes, además de los representantes de la universidad, las primeras autoridades políticas, junto a una amplia representación social. La inauguración ha destacado por el ambiente distendido y por la amabilidad de los anfitriones.

El gran canciller y máximo representante de esta universidad San Pablo, Alfonso Bullón de Mendoza, además de agradecer la presencia de las autoridades en esta puesta en escena del centro académico de excelencia, ha asegurado que la universidad se crea en Baleares con un compromiso de continuidad para estar presente en la sociedad balear. Ha detallado que se ha dedicado el nombre a un mallorquín, el beato Luis Belda, que fue un gran jurista y que murió en el año 1936. Dos de sus hijas han estado presentes durante la inauguración de la universidad. Y ha asegurado que este proyecto se realiza con el propósito de ofrecer nuevas oportunidades a nuestros jóvenes, a través de esta formación de calidad, para conseguir retener talento en Baleares, sobre todo en una especialidad tan demandada como es la rama sanitaria.

Después ha tomado la palabra Rosa Visiedo, que es la rectora del CEU Sa Pablo, que también ha ratificado que el propósito de este proyecto es mejorar el futuro de los jóvenes de Baleares, a través de estos estudios científicos de máxima calidad, que unirán una formación teórica, con una experiencia práctica. La rectora ha detallado que la universidad ya ha elegido a los profesores que a partir del mes de septiembre recibirán a los primeros alumnos y ha señalado que todos ellos han sido captados en Baleares. La mayoría son profesionales sanitarios en ejercicio, especialistas en diferentes ramas.

La rectora ha asegurado que este centro de estudios privado nace con la vocación de servir a las personas y comprometerse con el avance de la sociedad de la isla, a través de la formación de los próximos profesionales sanitarios. Visiedo se ha comprometido a conseguir un alto nivel de cualificación en los futuros titulados universitarios. “Esta universidad nace con una vocación de permanencia que se basa en una experiencia de 50 años a través de un modelo exigente e innovador. El centro cuenta con un moderno laboratorio, aulas de simulación y espacios para realizar prácticas”. La rectora también insistió en que el CEU San Pablo contribuirá a retener el talento y, sobre todo, “a mejorar la sociedad de la isla”.

Marga Prohens, la presidenta del Govern, también ha agradecido que Mallorca cuente con una nueva oferta universitaria, dedicada sobre todo a formar a los futuros profesionales sanitarios "que tanta falta hacen en Baleares".

La presidenta ha señalado que la universidad privada representa un nuevo proyecto que se integra en el interés estratégico que marca la política del Ejecutivo. "El Ceu San Pablo contribuirá a afrontar mayores retos para formar a nuestros futuros sanitarios y y que forma parte de un proyecto que apuesta por la innovación y el conocimiento, y que responde al objetivo de color a la persona en el centro, recuperando los valores humanistas de la educación". Prohens ha recordado la encíclica que ha publicado el Papa Leó XIV sobre la inteligencia artificial, pero ha insistido en que por encima de todo, más que los ordenadores, deben situarse las personas y sus valores. "Lo que realmente necesitamos es la inteligencia artificial y esta universidad llega para formar parte de nuestro tejido social, para enriquecer la formación y para dar más oportuidades a nuestros jóvenes".

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Prohens ha asegurado que en Baleares pueden compartir espacios tanto la universidad pública, como la universidad privada, ya que el objetivo de ambas es común: la formación de nuestros jóvenes.