Taltavull responde a Cort sobre el plan de acogida de la Iglesia de Mallorca para los desalojados de la prisión de Palma

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha vuelto a pronunciarse sobre el desalojo de la antigua cárcel de Palma. Coincidiendo con la presentación de la Semana de la Caridad 2026, el prelado ha querido puntualizar el alcance de la ayuda habitacional de la Iglesia, dejando claro que no se puede realizar una reubicación en bloque.

"Nos ofrecimos desde el primer momento, no podemos recibir masivamente a 100 personas, sobre todo porque deben tener atención particular y hay muchas diferencias entre ellos", ha manifestado el obispo. De esta manera, responde de forma indirecta a las presiones del Ayuntamiento de Palma, que recientemente le urgió a movilizar recursos diocesanos de manera inmediata.

Frente al requerimiento del Consistorio para dar una alternativa al centenar de personas que aún permanecen en el precario asentamiento chabolista del antiguo centro penitenciario, Taltavull ha matizado la capacidad logística actual de la institución. "Estamos dispuestos a acogerles en pequeños espacios en sitios que tenemos, que ahora mismo están llenos, pero lo iremos haciendo cuando podamos reubicar a los demás", ha precisado.

El obispo ha revelado que la situación se está gestionando de forma muy individualizada y que la predisposición de la Iglesia se mantiene intacta: "Todo depende de ellos, y a nivel personal alguno me ha pedido ya acogerle, y se hará", ha manifestado. Sin embargo, ha descartado tajantemente soluciones improvisadas en los templos. "No podemos meterlos a todos en una iglesia, pero las condiciones y la ayuda de integración que les tenemos que dar, estamos dispuestos a hacerlo", ha zanjado.

No podemos meterlos a todos en una iglesia, pero las condiciones y la ayuda de integración que les tenemos que dar, estamos dispuestos a hacerlo

La pelota, en el tejado de los afectados

Tras meses de negociaciones cruzadas e informes técnicos que alertaban del grave riesgo de incendio y de las condiciones insalubres del edificio, el proceso se encuentra en una fase judicial decisiva tras expirar los plazos de salida voluntaria. No obstante, el representante de la Iglesia mallorquina ha subrayado que la solución habitacional dependerá finalmente de la voluntad de los propios residentes para ser ayudados. "Ellos saben que nuestra oferta está ahí, esperamos su respuesta, depende de ellos", ha concluido Taltavull.

Una Semana de la Caridad marcada por la crisis de exclusión

Estas declaraciones se han producido en el marco de la inauguración de los actos de la Semana de la Caridad 2026, organizada por Càritas Mallorca entre el 3 y el 7 de junio. Durante el acto, en el que se han presentado las diferentes actividades, la directora de la entidad, Esther Romero, ha recordado que el 19% de la población balear ya se encuentra en situación de exclusión social, según el último informe FOESSA.

Romero ha alertado de que "la vivienda es el epicentro de la desigualdad", animando a la ciudadanía a participar en las dinámicas de sensibilización como 'El joc de les claus', una dinámica participativa centrada en la problemática de la vivienda en Baleares y diseñada para que los visitantes experimenten las dificultades de acceso a un hogar que sufre el 29% de los ciudadanos de las islas.

El programa de actividades de estas jornadas se despliega por toda la isla, "combinando formación, cultura y espiritualidad", ha detallado Romero. Tras la conferencia central del miércoles sobre Doctrina Social impartida por Francisco José Sánchez en el Colegio de Abogados, el jueves continuará con la presentación de la Memoria Diocesana 2025 ante los medios y una sesión informativa para sacerdotes en el Seminario Mayor.

De cara al viernes, la agenda incluye un taller de comunicación interpersonal en el Convent de Santa Magdalena, la actuación musical de La Murga de Dos Orillas y un tradicional sopar de germanor en el Claustre de la Sapiència. El fin de semana trasladará parte de su actividad a la Part Forana, el sábado con un concierto solidario del tenor Álvaro Chaves en la parroquia de Sineu, antes de dar paso a la vigilia de oración nocturna en la Seu.

Finalmente, la Semana de la Caridad culminará el domingo 7 de junio con las celebraciones de la festividad del Corpus Christi en la Catedral de Palma, contando con una amplia participación del voluntariado y de la Pastoral Universitaria.