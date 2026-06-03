Taltavull redobla su sintonía con el Papa ante el reto migratorio y blinda a Cáritas frente a los ataques de Vox

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha otorgado calado político y pastoral a su implicación en el inminente viaje apostólico del papa León XIV a España, que arrancará este sábado. Frente a los sectores que cuestionan la labor humanitaria de la Iglesia, el prelado ha anunciado que acompañará al Pontífice en todas las etapas de su recorrido por Madrid, Barcelona y Canarias, un gesto con el que busca significar un respaldo explícito a la pastoral de acogida a los migrantes.

Esta defensa cerrada de la hospitalidad eclesial llega en un momento de tensión política en Baleares. Coincidiendo con la inauguración de la Semana de la Caridad, Taltavull ha salido al paso de las tesis de Vox, cuya portavoz en el Parlament, Manuela Cañadas, propuso recientemente retirar las subvenciones públicas a Càritas bajo la acusación de que la entidad "vive del negocio millonario de la inmigración" por avalar los procesos de regularización extraordinaria.

Durante su intervención, el obispo ha detallado el despliegue de la diócesis de Mallorca, desde donde viajarán más de 300 personas para arropar al Santo Padre en los actos multitudinarios de la península y el archipiélago canario. Para Taltavull esta movilización no es un mero trámite institucional, sino un acto de comunión con el mensaje de León XIV.

"El día del Corpus, el domingo, la celebración de la eucaristía es el punto central de todo lo que celebramos, la celebración en Mallorca estará unida a la de Cibeles con el Papa; este encuentro lo he querido significar de presencia con cerca de 300 personas de la isla que iremos", ha explicado el prelado. El obispo ha incidido en que su ruta personal —que englobará Madrid, Barcelona y Canarias— tiene una especial motivación en la última de las etapas debido al drama humanitario de la Ruta Canaria. "Yo iré a los tres sitios, sobre todo porque con Canarias tenemos mucha sintonía por la llegada de migración y pateras", ha asegurado, alertando de que las informaciones de los últimos días confirman un repunte de llegadas.

Caridad frente al rechazo político

Sin citar explícitamente las siglas de Vox o las declaraciones de Cañadas sobre priorizar los flujos migratorios por motivos religiosos o culturales, Taltavull ha recurrido al mensaje evangélico para justificar la obligación moral de acoger a cualquier persona en situación de desamparo. El mitrado ha vinculado directamente el reto de la inmigración con el sentido originario del Corpus Christi, recordando el lavatorio de pies que Jesús realizó a sus discípulos.

"Jesús no solo los invitó a comer el pan y el vino, también supo arrodillarse y les limpió los pies, esto solo lo hacían los esclavos, y al acabar dijo: ¿me habéis entendido? Es la esencia de la caridad", ha argumentado el obispo para desmontar el discurso de la exclusión. En este sentido, Taltavull ha avisado de que atender la llegada de pateras implica enfrentarse a "una pobreza más extrema" y ha recordado que el mandato cristiano no es selectivo. "Él al final del evangelio de San Mateo dice cómo lo podemos encontrar, no solo con la eucaristía, sino en cualquier actuación respecto a las personas; dice que al final de la vida se nos juzgará por cómo hemos querido", ha zanjado.

Réplica al discurso de la división

Frente al clima de crispación generado en el debate parlamentario por las políticas de arraigo e informes de vulnerabilidad desarrollados por Càritas, el obispo ha hecho un llamamiento a la concordia social a través de la memoria histórica de la Iglesia. "Que las memorias no nos separen; si confluimos frente a esta memoria es para unirnos, ser caritativos con los otros", ha remarcado.

Taltavull ha concluido recordando que el propio papa León XIV tiene previsto pisar zonas de máxima complejidad social durante su viaje a España, incluyendo centros penitenciarios de Cataluña como la prisión de Brians y encuentros con migrantes en las Islas Canarias. "Visitará todos estos lugares y nos pide que le acompañemos con el mismo estilo y ganas de hacer el bien", ha sentenciado el obispo.