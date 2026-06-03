El PSOE tiende la mano al PP para aprobar este verano la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca

El PSOE ha tendido la mano al PP para acelerar la entrada en vigor de la futura limitación de vehículos en Mallorca, una de las medidas llamadas a marcar el debate político sobre la contención de la saturación en la isla durante el último tramo de la legislatura. Los socialistas han ofrecido este miércoles sus votos al Govern para aprobar en Consell de Govern y por decreto ley el mismo texto que este viernes previsiblemente recibirá el visto bueno inicial del Consell de Mallorca, con el objetivo de evitar una tramitación parlamentaria que podría retrasar su aplicación hasta la próxima legislatura.

La propuesta ha sido planteada por la diputada y líder de los socialistas en Mallorca Amanda Fernández tras la Junta de Portavoces del Parlament. La parlamentaria ha defendido que la regulación de la entrada de vehículos es una "urgencia" para Mallorca y ha considerado que la isla no puede permitirse esperar más tiempo para poner en marcha una medida destinada a reducir la presión sobre la red viaria. La intención de los socialistas es dejar claro que la presidenta Marga Prohens dispone de los apoyos necesarios para tramitar la ley de forma más rápida a través de la mayoría alternativa que plantea el PSOE.

"Nos ponemos a disposición del PP para que lleve al Consell de Govern un decreto ley con el mismo texto que se aprobará este viernes en el Consell de Mallorca. El PSOE votará a favor porque no podemos esperar un verano más", ha señalado Fernández. Según ha argumentado, la tramitación ordinaria de la norma en el Parlament podría impedir que la limitación entrara en vigor antes del final de la legislatura, teniendo en cuenta además el parón de la actividad parlamentaria durante los meses de verano.

La socialista ha recordado que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ya presentó un borrador de la regulación hace un año y ha defendido que el contenido de la propuesta que llegará este viernes al pleno extraordinario de la institución insular es prácticamente idéntico al que su partido registró posteriormente tanto en el Parlament como en el Consell.

El PP lamenta los "celos" de los socialistas

El PP ha rechazado de plano el ofrecimiento socialista. El portavoz parlamentario de los populares, Sebastià Sagreras, ha atribuido la iniciativa del PSIB a los "celos" por el hecho de que las principales medidas de contención turística de esta legislatura estén siendo impulsadas por el PP.

"Si no fuera porque el tema es importante, sería para echarse a reír", ha afrimado irónicamente. Sagreras ha reprochado a los socialistas que cuestionen ahora los tiempos de la regulación después de haber gobernado durante ocho años tanto en el Govern como en el Consell sin impulsar una limitación de entrada de vehículos ni elaborar, según ha recordado, los estudios necesarios para hacerlo posible. "Estan profundamente celsosos porque no se les ocurrió a ellos", ha repetido.

Vox denuncia la "poca lealtad" de los populares

Mientras PP y PSIB cruzaban reproches, Vox ha elevado el tono de sus críticas ante la perspectiva de que la futura ley salga adelante gracias a un acuerdo parlamentario entre los populares y los partidos de izquierda. La formación de Santiago Abascal ya ha avanzado que votará en contra de la regulación tanto en el Consell de Mallorca como posteriormente en el Parlament.

La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha acusado al PP de actuar con "poca lealtad" hacia el partido que facilitó su llegada al Govern. "La lectura para los ciudadanos es que, si el PP gobierna en solitario, hará políticas de izquierda y que, si gobierna con Vox, hará políticas serias y de sentido común", ha sostenido.

Cañadas también ha enmarcado la iniciativa dentro de una supuesta estrategia electoral de los populares. "Llevan tantos meses en campaña que ya no distinguimos la legislatura de la campaña electoral", ha dicho, antes de acusar al PP de intentar adelantarse al debate electoral cuando todavía resta aproximadamente un año para el final de la legislatura.

Mientras tanto, la rama de Vox en el Consell de Mallorca mantiene por ahora silencio público sobre la futura ley. Aunque los representantes de la formación ya votaron en contra este martes durante la comisión informativa previa al pleno extraordinario previsto para este viernes, todavía no han realizado valoraciones específicas sobre el contenido de la regulación ni sobre el acuerdo que permitirá su aprobación inicial.

Preguntado por si sacar adelante esta ley con el apoyo de la izquierda puede tensar todavía más la relación con Vox, Sagreras ha restado importancia a esa posibilidad. El portavoz popular ha recordado que fue la propia formación de Abascal la que rompió hace dos años los acuerdos que mantenía con el PP en las diferentes comunidades autónomas y ha defendido que el Govern y el grupo parlamentario popular han demostrado durante este tiempo capacidad para alcanzar acuerdos con distintas fuerzas políticas.

"No tenemos ningún acuerdo con Vox desde que rompieron unilateralmente los pactos. Gobernamos en minoría y tenemos la obligación de dialogar y aprobar las leyes que consideramos oportunas para los ciudadanos de Baleares", ha señalado el portavoz de los populares. En este sentido, ha destacado que el PP ha logrado sacar adelante iniciativas con el apoyo de Vox, como las leyes de puertos o universidades, pero también con el respaldo de partidos de izquierda en otras normas. "Será Vox quien decida si quiere bloquear o no las iniciativas que lleguen al Parlament", ha concluido.

En este contexto, la regulación de entrada de vehículos afrontará este viernes su primer gran trámite político con la aprobación inicial prevista en el pleno extraordinario del Consell de Mallorca. Después deberá iniciar su recorrido parlamentario en la Cámara autonómica, un proceso cuyos plazos todavía generan incertidumbre y que mantiene abierto el debate sobre si la medida podrá llegar a aplicarse, descartado este año, el próximo verano, condicionada por las próximas elecciones autonómicas y municipales.