La presión humana se dispara en Baleares casi un 10% y bate un nuevo récord en pleno marzo
La media de marzo fue de 1,37 millones de personas, lo que representa una subida del 1,87%
El Índice de Presión Humana (IPH) en Baleares ha batido un nuevo récord con 1,52 millones de personas en el archipiélago en marzo, un 9,85% más que el tercer mes de 2025 y 136.833 personas más, según los datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat) consultados por Europa Press.
Según los datos del Ibestat, el mayor nivel de presión humana de marzo de 2026 se registró el día 31. El IPH mínimo, por su parte, fue de 1,29 millones de personas en el conjunto del archipiélago.
La media de marzo fue de 1,37 millones de personas, lo que representa una subida del 1,87% o, lo que es lo mismo, de 25.123 personas.
Por islas, en Mallorca el día que hubo más personas fue el 31 de marzo, con 1,19 millones. En Menorca el día de más presión fue el 31 de marzo con 119.537 personas; en Eivissa, también el 31, con 197.399 personas, y en Formentera el mismo día con 15.438 personas.
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