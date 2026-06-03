PP y Vox impulsarán en el Parlament una iniciativa para llevar al Congreso la prohibición del burka en espacios públicos de Baleares

El debate sobre la prohibición del burka en Baleares regresará la próxima semana al Parlament. Apenas unos meses después de que PP y Vox aprobaran una iniciativa no legislativa para reclamar al Gobierno central que vetara esta prenda en los espacios públicos de las islas, la Cámara autonómica debatirá ahora la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por Vox con la que se pretende trasladar esa propuesta al Congreso de los Diputados para su tramitación definitiva.

La iniciativa, que saldrá previsiblemente adelante gracias al apoyo de los dos grupos, que ya han avanzado su voto favorable, llega después de que populares y ultraderechistas protagonizaran un breve enfrentamiento político a cuenta de la autoría de esta reivindicación. Durante la tramitación de la proposición no de ley aprobada este año, Vox acusó al PP de haber asumido una propuesta que inicialmente había rechazado cuando fue planteada por su grupo.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha justificado este miércoles la presentación de la proposición de ley señalando que su objetivo es que la reivindicación vaya más allá de una mera declaración institucional. "Llevamos esta ley de prohibición del burka en espacios públicos para elevarla al Congreso y que no quede en una mera declaración de intenciones", ha sostenido tras la Junta de Portavoces.

Desde el PP, su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, ha avanzado el apoyo de su grupo a la iniciativa apelando a la coherencia con la posición que los populares han mantenido hasta ahora. Según ha recordado, el PP fue quien abrió este debate en Baleares mediante una proposición no de ley aprobada en la Cámara y también respaldó una iniciativa similar presentada por Vox en el Congreso de los Diputados.

"Es evidente que el PP abrió el debate con una iniciativa propia en el Parlament y además votamos a favor de una propuesta similar de Vox en el Congreso. Por tanto, y en coherencia con esa posición, el martes también votaremos a favor", ha afirmado. Sagreras ha defendido además la prohibición del burka al considerar que se trata de una prenda "denigrante para la mujer", que "va en contra de su libertad" y que plantea también cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana.

Desde Podemos, su portavoz, José María García, ha rechazado cualquier intento de regular el uso de esta prenda y ha defendido que la decisión corresponde exclusivamente a las mujeres musulmanas. "Las que tienen que decidir si llevar un burka o no son las mujeres musulmanas. Nosotros no tenemos que decirles lo que tienen que hacer", ha afirmado. A su juicio, se trata de una cuestión vinculada a las creencias personales y a la libertad individual, por lo que son las propias mujeres afectadas quienes deben decidir cómo quieren vivir.