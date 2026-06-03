El PP pide la comparecencia del presidente de Aena en el Senado tras la polémica por el cartel publicitario alemán instalado en el aeropuerto de Palma

El PP ha registrado la petición de comparecencia en el Senado al presidente de Aena, Maurici Lucena, para informar sobre la "polémica gestión" de los aeropuertos de Baleares y sobre su planificación en los tres aeródromos. Así lo ha informado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha cargado contra la gestión que hace Aena de los aeropuertos y que, a su entender, "va en contra de los intereses de los ciudadanos".

Los 'populares' han solicitado que Lucena comparezca en la Comisión Mixta de Insularidad para dar cuenta de su estrategia, futura planificación e inversiones en los aeropuertos del archipiélago balear. Sagreras ha aprovechado para arremeter contra Aena por el polémico cartel publicitario de un grupo financiero alemán en el aeropuerto de Palma que, según el Govern, fomenta el turismo de excesos.

Igualmente, el senador 'popular' Cristóbal Marqués ha considerado que es "urgente" que Lucena dé cuenta sobre las inversiones ejecutadas y las previstas, los proyectos de ampliación y modernización de las infraestructuras ejecutadas y las pendientes, así como de los proyectos de ampliación y modernización de las infraestructuras aeroportuarias, poniendo el acento en el que se está llevando a cabo en Ibiza.

Marqués también ha pedido detalles sobre la planificación contemplada en los próximos Documentos de Regulación Aeroportuaria (DORA), la relación de AENA con las instituciones baleares, las medidas adoptadas para afrontar la saturación operativa en temporada alta y los criterios seguidos en materia de promoción, publicidad y estrategia.

"Las inversiones son más que necesarias, pero estas han de ir destinadas a reforzar la seguridad, modernizar los servicios y mejorar la operatividad, entre otras cuestiones", ha señalado, a la vez que ha rechazado cualquier proyecto que aumente la capacidad de entrada de visitantes "sin tener en cuenta los límites del territorio de cada isla". En este sentido, ha recordado que los cuatro consells insulares y el Govern "han asumido el reto de gestionar los límites del territorio" y están impulsando medidas para contener los efectos de la presión turística y seguir avanzando hacia un modelo más equilibrado y sostenible. Es por ello que, ha defendido, cualquier decisión que afecte al futuro de las Islas "debería alinearse con ese trabajo, consensuarse y no comprometer los avance".

El senador ha reclamado también que la gestión aeroportuaria y las actuaciones de Aena "sean coherentes" con las políticas de contención turística y de turismo responsable que impulsan las instituciones de Mallorca, "evitando iniciativas que proyecten una imagen contraria a este modelo". Asimismo, Menorca exige que las decisiones sobre su aeropuerto se adopten "escuchando al territorio y atendiendo sus necesidades reales", con inversiones "útiles" y una mejor planificación de infraestructuras y servicios que den respuesta a los problemas que sufren usuarios y trabajadores.

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El caso más evidente, ha dicho, es el de la torre de control virtual, "un proyecto fallido en el que se invirtieron millones de euros y años de trabajo para acabar reconociendo que no era la solución". "Todo mientras la torre actual continúa envejeciendo, acumulando problemas y funcionando con unas instalaciones que hace años debería haberse sustituido", ha zanjado.