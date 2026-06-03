Javier Peña, divulgador climático: "No nos podemos permitir el lujo de ser pesimistas cuando estamos jugando con la vida en la Tierra"

El creador y guionista Javier Peña aterriza este jueves 4 de junio en Palma para presentar el primer capítulo de su serie documental HOPE! Estamos a tiempo. El acto, organizado por la Fundació Gabriel Alomar, estaba previsto para el pasado 16 de abril, pero se suspendió por la muerte del concejal del PSOE en Alcúdia Joan Gaspar Vallori. La nueva convocatoria, abierta al público general y con entrada gratuita, será a las 17 horas en Cine Ciutat.

Empezaste este camino como divulgador climático por una inquietud personal. ¿Cómo se produce ese salto inicial?

Yo venía de la biología y la comunicación, en ese momento trabajaba en ese ámbito. En 2018 nació mi hijo y, a la vez, se publicó el informe de panel de expertos de la ONU sobre cambio climático, que fue lo más grave que se había publicado hasta la fecha. Eso, junto con lo que ya estaba viendo, fue una llamada de atención. Pensé que esto es lo más importante y empecé a abrir un canal en Facebook para amplificar el mensaje de los científicos y llamar a la acción.

¿Cuándo creaste el canal imaginabas que acabarías teniendo este alcance?

Nunca. Siempre fue pensado como algo por la necesidad de hacer algo en mi tiempo libre. Nunca pensé que acabaría dedicándome a ello, pero la acogida fue muy rapida, casi inmediata.

En el debate público, suele predominar un tono pesimista sobre el cambio climático. ¿Es útil este enfoque?

La buena noticia que tenemos con el cambio climático es que no es solo un problema grave, sino que tenemos las soluciones que necesitamos para resolverlo. Y además es un problema tan grave que no tenemos la opción de no resolverlo. No existe la opción de dejarlo pasar o de decir que no se va a resolver. No nos podemos permitir el lujo de ser pesimistas cuando estamos jugando con la vida en la Tierra, con el futuro de nuestros hijos y con un legado tan importante. Es demasiado tarde para no ser optimistas y para no poner el foco en las soluciones y en la acción.

No podemos quedarnos en el lamento ni en la desesperanza. Tenemos que actuar, tenemos esa responsabilidad. Somos los adultos a cargo de este momento y lo tenemos que resolver sí o sí.

Muchas veces se pone el foco en la ciudadanía. ¿Estamos cargando demasiada responsabilidad en la gente?

Es una tarea de todos. El ciudadano tiene mucho poder y eso no es una mala noticia, es una gran noticia, porque podemos ser parte de la solución. Nuestras decisiones en la dieta, el consumo energético o la movilidad importan, y además moldean lo que luego hacen los gobiernos y las empresas. Tiene que cambiar todo a la vez en todas partes, pero los ciudadanos tenemos un gran poder que tenemos que utilizar y ser conscientes de ello. No es una carga, es una responsabilidad y una oportunidad.

¿Qué medidas podrían tener mayor impacto a corto plazo?

Hay muchas. En la serie se recogen más de 50 soluciones: abandonar los combustibles fósiles, entrar en la era del sol, el viento y la electricidad, cambiar el sistema agroalimentario y volver a una agricultura regenerativa. Cuando esto se hace a escala se producen cambios en la prosperidad económica, en el clima de regiones enteras e incluso aumentan las lluvias. Eso nos da una visión del potencial que tenemos para moldear nuestro clima y nuestra prosperidad.

En HOPE! Estamos a tiempo, ¿qué puede encontrarse el espectador además de soluciones?

Es un recopilatorio de historias humanas excepcionales acompañadas por figuras clave a nivel científico. Pero sobre todo son historias de esperanza, de acción y del poder del optimismo. Es una invitación a ver cómo personas de distintos sectores consiguen reinventarse y ser parte de la solución. Cada episodio muestra experiencias reales, iniciativas que ya están en marcha y que demuestran que el cambio no es solo posible, sino que en muchos casos ya está ocurriendo. Es también una forma de acercar al espectador a soluciones concretas que a veces no son tan visibles, pero que están funcionando en distintos lugares del mundo.

¿Cómo ves el papel de las redes sociales en la divulgación climática?

Las redes son herramientas. Hay gente que las usa para el mal y otra que las usa para el bien. En nuestro caso han permitido que surjan proyectos que no habrían existido sin ellas. Hay buena divulgación que está llegando a mucha gente, pero también hay desinformación.

¿Cuáles son los errores más comunes comunicativos en torno al cambio climático?

Ha habido una campaña financiada principalmente por empresas de combustibles fósiles que ha sembrado dudas sobre la ciencia durante décadas. Pero ese debate ya está superado. Ahora estamos en la fase de soluciones y de la implementación. Y lo que vemos es que las transformaciones que tenemos que hacer son mejores, incluso aunque no existiera el cambio climático.

Además de la serie, también has participado en otros formatos. ¿En qué estás trabajando ahora?

Hemos lanzado el pódcast que se llama El mundo puede ser la hostia, que habla de soluciones y de cómo podemos hacer que el mundo sea un lugar mucho mejor. Y estamos desarrollando muchos proyectos piloto con HOPE. Además, ya se han formado más de 220 grupos ciudadanos en todo el mundo que organizan videofórums y generan grupos de acción local que trabajan con los ayuntamientos. Que la serie sirva como herramienta para impulsar estos procesos es, para mí, el mejor premio.

Vienes a Palma a presentar un episodio y debatir con colectivos locales. ¿Qué esperas de estos encuentros?

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Es muy importante aprovechar la oportunidad de que tenemos las soluciones disponibles para cambiar el mundo y hacerlo rápido. Nos permite encontrarnos en cosas en las que estamos de acuerdo y trabajar en una tarea común, que es la regeneración. Es una tarea que nos debe unir como sociedad y como seres humanos, porque estamos de acuerdo en muchas más cosas de las que pensamos y este tipo de encuentros ayudan precisamente a eso, a generar espacios de diálogo y de acción compartida.