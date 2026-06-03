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El Govern balear ve con "preocupación" la crisis de las compañías hoteleras mallorquinas en Cuba

El conseller de Turismo, Jaume Bauzá, ofrece «máxima colaboración» a las empresas afectadas tras la salida de Iberostar y Meliá de varios establecimientos en la isla

La FEHM evita pronunciarse sobre el tema al considerar que excede de su ámbito de actuación

Imagen de archivo del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, durante una sesión de control en el Parlament balear.

Imagen de archivo del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, durante una sesión de control en el Parlament balear. / Isaac Buj - Europa Press - Archivo

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Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Palma

El Govern balear sigue con inquietud la situación que atraviesan las compañías hoteleras mallorquinas con presencia en Cuba. El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha admitido esta mañana que el Ejecutivo autonómico observa con "preocupación" la crisis que afecta a las empresas del sector en la isla caribeña, después de que en los últimos días se haya conocido la desvinculación de Iberostar y Meliá de varios hoteles que gestionaban en el país.

Bauzá se ha expresado así al ser preguntado por los medios de comunicación en una visita enmarcada en la ronda de encuentros de la Conselleria con diferentes compañías turísticas para conocer sus perspectivas ante la temporada turística.

La visita ha tenido lugar justamente en la empresa del presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, aunque el conseller ha insistido en que el encuentro no estaba relacionado con la situación de Cuba. "No he hablado con las empresas mallorquinas que están allí, pero velaremos por ellas y tendremos total colaboración", ha asegurado.

El responsable autonómico ha reconocido que aunque se trata de una cuestión "de carácter empresarial", el Govern sigue de muy cerca los acontecimientos. "La misma preocupación que tienen ustedes la tenemos nosotros", ha afirmado. En este sentido, ha trasladado el "máximo apoyo" a las compañías mallorquinas y ha expresado la disposición del Ejecutivo balear a colaborar en todo aquello que esté a su alcance.

"Aunque sea un tema empresarial, nosotros desde aquí lo vemos con preocupación y esperemos que se pueda solventar lo más rápidamente posible", ha señalado Bauzá: "Por nuestras empresas implicadas, pero también por la población cubana".

Las declaraciones del conseller se producen después de que la compañía Meliá Hotels International anuncie la conclusión inmediata de la gestión y comercialización de quince hoteles en Cuba, una decisión que se suma a la salida de Iberostar de una docena de establecimientos en la isla. Ambas compañías han atribuido estos movimientos a las dificultades operativas, económicas y regulatorias que atraviesa el país.

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En el acto también ha estado presente el presidente de la FEHM, Javier Vich, aunque no ha hecho declaraciones sobre el asunto. Asimismo, la patronal hotelera, consultada por este medio, ha rechazado pronunciarse al considerar que se trata de una situación que excede su ámbito de actuación y que corresponde directamente a las empresas.

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