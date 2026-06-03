Gonzalo Coterillo, CEO de Medvolt Marine: "El llaüt es uno de los barcos más fáciles de electrificar"

Mallorca se ha convertido en pionera de la electrificación náutica y supera con creces a España en esta asignatura pendiente. Mientras en Europa existen unos 40.000 barcos eléctricos, España va claramente retrasada con solo unos 300; sin embargo, en las Baleares ya navegan cerca de 200 embarcaciones eléctricas.

El presidente de la Asociación Nacional de Barcos Eléctricos (ANBE) y CEO de Medvolt Marine, Gonzalo Coterillo Bocanegra, ofrecerá este martes a las 18:00 horas en el Estudi General Lul·lià de Palma la conferencia “Mites i realitats de la nàutica sostenible”. Antes de la cita, defiende la electrificación como una herramienta clave para reducir las emisiones en el sector náutico.

¿Por qué considera importante la electrificación de las embarcaciones?

La electrificación de los barcos es la única tecnología viable o madura para la descarbonización marina. Los retos que nos hemos marcado van en la línea de descarbonizar y tiene mucho peso en Baleares. España va rezagada. Igual que ocurrió con el coche eléctrico, es un tema de suma importancia.

¿Qué tipo de embarcaciones son más fáciles de electrificar?

Los veleros son relativamente fáciles de electrificar, y gracias a los avances en baterías, la autonomía ya no representa un problema. El llaüt es otro barco que es muy fácil de electrificar. Este tipo de barco no admite motores muy potentes, como uno de 250 caballos, sino motores más pequeños, lo que lo hace ideal para convertirlo a eléctrico

¿Qué ventajas económicas ofrece un motor eléctrico frente a uno convencional?

La vida útil de un motor eléctrico es de un mínimo de diez años y tiene unas 3.000 cargas completas. Para un usuario particular puede durar entre 15 y 20 años. En un llaüt el gasto en combustible es poco, por lo que el principal ahorro está en el mantenimiento, que es caro. Cualquier reparación supone miles de euros y un motor eléctrico nunca hará falta repararlo. En cinco o seis años será rentable y, en una empresa profesional, la inversión puede recuperarse ya en el primer año.

¿Qué beneficios ambientales aporta esta tecnología?

Los barcos eléctricos generan cero emisiones. Igual que ocurre con un coche eléctrico, no emiten humo. En una embarcación convencional, además del humo, está el aceite y no es complicado que el aceite del motor llegue al mar. En un barco la contaminación es doble porque afecta al ambiente y también al lugar donde te bañas.

¿En qué sectores tiene más sentido esta transición?

En barcos de investigación o de buceo es mucho más importante que no haya emisiones. Ya hay barcos de avistamiento de cetáceos en Canarias que son cien por cien eléctricos, sin hacer ruido y sin emisiones.

¿Cómo ha sido la acogida de esta tecnología?

Al principio y también ahora hemos tenido oposición. Es un tema que se ha politizado mucho. Hay opiniones enfrentadas e intereses y la gente habitual no lo tiene muy claro. En Mallorca los mallorquines no son los que más electrifican sus barcos. Los mayores compradores de embarcaciones eléctricas son empresas y personas de fuera que viven en la isla.

¿Cree que existe desinformación sobre la transición energética?

La información científica que hay en la sociedad está distorsionada. La transición energética no es una cuestión de opinión, es una cuestión de ciencia. En Suiza hay más de 10.000 barcos eléctricos y en muchos lugares están prohibidas las embarcaciones convencionales porque los eléctricos tienen impacto cero. Allí no hace falta explicarlo porque es una obviedad: ellos beben de esa agua. En España existe la percepción de que el mar es muy grande y lo admite todo.