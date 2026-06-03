Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Ahogado HombreLimitación Vehículos VOXEscenarios Mallorca LiveAlquileres Precio Limitado PalmaEmpieza Selectividad
instagramlinkedin

Gonzalo Coterillo, CEO de Medvolt Marine: "El llaüt es uno de los barcos más fáciles de electrificar"

Nacido en Santander en 1974, pertenece a una familia vinculada al mundo de los astilleros. Ingeniero en Información, la pandemia supuso un punto de inflexión tanto personal como profesional, y junto a otros socios decidió poner en marcha un proyecto centrado en el llaüt y su electrificación

Gonzalo Coterillo Bocanegra, president de la Asociación Nacional de Barcos Eléctricos.

Gonzalo Coterillo Bocanegra, president de la Asociación Nacional de Barcos Eléctricos. / G.C

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pere Morell

Pere Morell

Palma

Mallorca se ha convertido en pionera de la electrificación náutica y supera con creces a España en esta asignatura pendiente. Mientras en Europa existen unos 40.000 barcos eléctricos, España va claramente retrasada con solo unos 300; sin embargo, en las Baleares ya navegan cerca de 200 embarcaciones eléctricas.

El presidente de la Asociación Nacional de Barcos Eléctricos (ANBE) y CEO de Medvolt Marine, Gonzalo Coterillo Bocanegra, ofrecerá este martes a las 18:00 horas en el Estudi General Lul·lià de Palma la conferencia “Mites i realitats de la nàutica sostenible”. Antes de la cita, defiende la electrificación como una herramienta clave para reducir las emisiones en el sector náutico.

¿Por qué considera importante la electrificación de las embarcaciones?

La electrificación de los barcos es la única tecnología viable o madura para la descarbonización marina. Los retos que nos hemos marcado van en la línea de descarbonizar y tiene mucho peso en Baleares. España va rezagada. Igual que ocurrió con el coche eléctrico, es un tema de suma importancia.

¿Qué tipo de embarcaciones son más fáciles de electrificar?

Los veleros son relativamente fáciles de electrificar, y gracias a los avances en baterías, la autonomía ya no representa un problema. El llaüt es otro barco que es muy fácil de electrificar. Este tipo de barco no admite motores muy potentes, como uno de 250 caballos, sino motores más pequeños, lo que lo hace ideal para convertirlo a eléctrico

¿Qué ventajas económicas ofrece un motor eléctrico frente a uno convencional?

La vida útil de un motor eléctrico es de un mínimo de diez años y tiene unas 3.000 cargas completas. Para un usuario particular puede durar entre 15 y 20 años. En un llaüt el gasto en combustible es poco, por lo que el principal ahorro está en el mantenimiento, que es caro. Cualquier reparación supone miles de euros y un motor eléctrico nunca hará falta repararlo. En cinco o seis años será rentable y, en una empresa profesional, la inversión puede recuperarse ya en el primer año.

¿Qué beneficios ambientales aporta esta tecnología?

Los barcos eléctricos generan cero emisiones. Igual que ocurre con un coche eléctrico, no emiten humo. En una embarcación convencional, además del humo, está el aceite y no es complicado que el aceite del motor llegue al mar. En un barco la contaminación es doble porque afecta al ambiente y también al lugar donde te bañas.

¿En qué sectores tiene más sentido esta transición?

En barcos de investigación o de buceo es mucho más importante que no haya emisiones. Ya hay barcos de avistamiento de cetáceos en Canarias que son cien por cien eléctricos, sin hacer ruido y sin emisiones.

¿Cómo ha sido la acogida de esta tecnología?

Al principio y también ahora hemos tenido oposición. Es un tema que se ha politizado mucho. Hay opiniones enfrentadas e intereses y la gente habitual no lo tiene muy claro. En Mallorca los mallorquines no son los que más electrifican sus barcos. Los mayores compradores de embarcaciones eléctricas son empresas y personas de fuera que viven en la isla.

¿Cree que existe desinformación sobre la transición energética?

Noticias relacionadas y más

La información científica que hay en la sociedad está distorsionada. La transición energética no es una cuestión de opinión, es una cuestión de ciencia. En Suiza hay más de 10.000 barcos eléctricos y en muchos lugares están prohibidas las embarcaciones convencionales porque los eléctricos tienen impacto cero. Allí no hace falta explicarlo porque es una obviedad: ellos beben de esa agua. En España existe la percepción de que el mar es muy grande y lo admite todo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • barcos
  • Mallorca
  • España
  • motor
  • Emisiones
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así
  2. La UDEF se incautó de una fortuna en relojes y joyas en una finca de Santa Maria
  3. Caen a la mitad los viajes de estudios en Mallorca: 'No podemos tratarlos como delincuentes por venir en grupo
  4. PP y Vox aprueban su ley ómnibus con exenciones al catalán, rebajas fiscales, externalización de trámites y bonificaciones para propietarios de viviendas
  5. El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos
  6. El Consell de Mallorca recupera el control de la carretera de Manacor para reducir costes
  7. Identifican a un mando de Adelte por increpar a una empleada con discapacidad en plena huelga del aeropuerto de Palma
  8. Juzgan al nieto de una exdiputada del PP por delito electoral por llegar tarde a su mesa en Palma: “Asistí a las elecciones, pero llegué un poco tarde”

Felicidad Martínez, directora de la Congregación de Hermanas Oblatas en Palma: "Nuestra única finalidad es ofrecer dignidad y alternativas a las mujeres"

Gonzalo Coterillo, CEO de Medvolt Marine: "El llaüt es uno de los barcos más fáciles de electrificar"

Andrés Villena Oliver, economista y sociólogo: “La gente está cada vez más cabreada porque no puede vivir”

Javier Peña, divulgador climático: "No nos podemos permitir el lujo de ser pesimistas cuando estamos jugando con la vida en la Tierra"

Javier Peña, divulgador climático: "No nos podemos permitir el lujo de ser pesimistas cuando estamos jugando con la vida en la Tierra"

El Gobierno permitirá a los ayuntamientos usar superávits hasta 2029 para impulsar vivienda pública

El Gobierno permitirá a los ayuntamientos usar superávits hasta 2029 para impulsar vivienda pública

Detienen en el aeropuerto de Madrid al expolicía de Son Servera que huyó a Asia tras ser condenado a siete años por intentar matar a su mujer

Detienen en el aeropuerto de Madrid al expolicía de Son Servera que huyó a Asia tras ser condenado a siete años por intentar matar a su mujer

Fauces Bistrot, el restaurante de Palma que regala bocadillos de queso a los más necesitados: «Solo con ver su sonrisa en la cara ya gano mucho»

La Gala de la Salud distingue 170 proyectos que impulsan una sanidad más humana e innovadora en Baleares

La Gala de la Salud distingue 170 proyectos que impulsan una sanidad más humana e innovadora en Baleares
Tracking Pixel Contents