El Gobierno permitirá a los ayuntamientos usar superávits hasta 2029 para impulsar vivienda pública

Los ayuntamientos de Baleares dispondrán de una nueva vía para destinar millones de euros a políticas de vivienda tras la aprobación del Real Decreto-Ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para actualizar las entregas a cuenta correspondientes a 2026 que reciben del sistema de financiación las Comunidades Autónomas. La norma permite a las entidades locales utilizar no solo el superávit presupuestario de 2025, sino también los que registren entre 2026 y 2029 para financiar inversiones sostenibles en vivienda, una medida que el Ministerio de Hacienda presenta como una herramienta para facilitar el acceso a una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

La iniciativa forma parte del paquete con el que el Gobierno actualiza las entregas a cuenta de comunidades autónomas y ayuntamientos, pero introduce una novedad de especial relevancia para las administraciones locales: la creación de un régimen excepcional que permite dedicar los remanentes presupuestarios a proyectos de vivienda durante los próximos cuatro ejercicios.

Además, en el caso de Baleares, sus entregas a cuenta crecerán hasta los 3.169 millones, un 5,8% más que en 2025. Si se suma la cifra estimada de la liquidación correspondiente al año 2024, los recursos del sistema de financiación de la CCAA para este 2026 alcanzan los 4.208 millones, un 4,7% más que el pasado año.

Superávit

Hasta ahora, los ayuntamientos podían destinar parte de sus superávits a las denominadas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), una figura que permite ejecutar proyectos sin comprometer la estabilidad presupuestaria. Con la nueva regulación, el Ejecutivo amplía notablemente ese margen y convierte la vivienda en una prioridad específica de inversión. El Ministerio de Hacienda defiende que la medida ofrece seguridad jurídica y presupuestaria a las administraciones locales y, al mismo tiempo, incentiva que los municipios dediquen una parte de sus recursos a aumentar la oferta residencial y facilitar el acceso a la vivienda.

Otra de las novedades relevantes es que estas inversiones podrán tener carácter plurianual. Los ayuntamientos podrán financiar proyectos que se prolonguen hasta cuatro años, lo que permitirá desarrollar actuaciones de mayor envergadura que las que tradicionalmente se ejecutaban con cargo a los superávits municipales. Así, un consistorio que haya cerrado 2025 con saldo positivo podrá iniciar una promoción o actuación ese mismo año y extender su ejecución hasta 2030.

Además, Hacienda amplía las facilidades para los consistorios con cuentas saneadas. Las entidades locales que cumplan los criterios de estabilidad financiera y los plazos de pago a proveedores no estarán obligadas a presentar planes económico-financieros durante 2026 y 2027 cuando el incumplimiento de las reglas fiscales derive precisamente de la utilización de esos remanentes de tesorería.

La medida llega en un contexto especialmente sensible para Baleares, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos. El nuevo marco permitirá a los ayuntamientos disponer de una herramienta adicional para movilizar recursos propios y destinarlos a promociones residenciales, adquisición de suelo, rehabilitación o cualquier otra actuación encuadrada dentro de las inversiones financieramente sostenibles vinculadas a la vivienda.

El paquete aprobado por el Consejo de Ministros incluye también un incremento histórico de la financiación local. Los ayuntamientos y consells de Baleares recibirán este año 640 millones de euros procedentes de las entregas a cuenta del sistema de financiación local, un 9 % más que en 2025 y la cifra más alta registrada hasta la fecha.