El Gobierno de España sigue con "enorme preocupación" la crisis que afecta a las hoteleras mallorquinas en Cuba

El Gobierno de España está siguiendo con "enorme preocupación" las consecuencias que las medidas impulsadas por Estados Unidos contra Cuba están teniendo sobre empresas españolas con presencia en la isla, entre ellas las hoteleras mallorquinas Meliá e Iberostar. Así lo han señalado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores después de que Meliá Hotels International anunciara este miércoles su decisión de dejar de operar y comercializar de forma inmediata quince hoteles en Cuba.

Según Exteriores, las medidas "unilaterales" adoptadas por Estados Unidos no solo afectan a los intereses empresariales españoles, sino que además agravan "la penuria humanitaria" que sufre la población cubana.

La decisión de Meliá se produce apenas dos días antes de que expire el plazo fijado por Washington para que las empresas extranjeras rompan sus vínculos económicos y empresariales con Cuba y con el conglomerado empresarial Gaesa, controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas.

De no hacerlo, Estados Unidos podría aplicar represalias a las compañías afectadas, incluyendo la congelación de activos en territorio estadounidense para aquellas entidades que operen en sectores considerados estratégicos por el Gobierno norteamericano, como la energía, la minería, la defensa o la seguridad, o que hayan prestado apoyo al Ejecutivo cubano.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han explicado que el Ejecutivo mantiene un "seguimiento estrecho y permanente" de la situación y contactos continuos con las empresas potencialmente afectadas.

Ese trabajo se realiza en coordinación con las compañías españolas presentes en Cuba y a través de la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana. El objetivo, según las mismas fuentes, es conocer la situación concreta de cada empresa, identificar posibles riesgos e impactos y acompañarlas en la evaluación de escenarios.

Meliá ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que abandona la gestión de quince establecimientos en Cuba debido al "contexto geopolítico, social, legal y económico" que atraviesa el país. La compañía considera, no obstante, que el impacto económico de la medida será limitado, ya que la mayoría de esos hoteles ya permanecían cerrados y sin actividad debido a los problemas energéticos y al desplome de la demanda turística.

La cadena presidida por Gabriel Escarrer no es la única empresa española que ha tomado decisiones en este contexto. En los últimos días, Iberostar también ha dejado de operar y comercializar doce hoteles en la isla, aunque mantiene abiertos otros seis establecimientos, mientras que Iberia suspendió el pasado 1 de junio sus operaciones en la ruta entre Madrid y La Habana.

Las amenazas de Washington se producen en un momento de creciente incertidumbre económica y política en Cuba y han obligado a varias empresas españolas con intereses en la isla a revisar su estrategia de negocio ante el riesgo de sanciones.