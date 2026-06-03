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Los delitos de odio crecen un 29% en 2025 en Baleares con el racismo y la homofobia a la cabeza

Archivo - Una persona sujeta un cartel durante la XIII Marcha por la Dignidad, en Lavapiés, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España). La marcha se celebra bajo el lema ‘Tarajal nunca más. El racismo mata. La memoria resiste’.

Archivo - Una persona sujeta un cartel durante la XIII Marcha por la Dignidad, en Lavapiés, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España). La marcha se celebra bajo el lema ‘Tarajal nunca más. El racismo mata. La memoria resiste’. / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

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EP

Baleares registró durante 2025 un total de 66 delitos de odio, lo que supone un incremento del 29,4% respecto a los 51 del año pasado, y una tasa de 5,33 incidentes por cada 100.000 habitante, por encima de la media estatal.

Los principales delitos de odio ocurridos en el archipiélago fueron aquellos relacionados con el racismo y la xenofobia (30) o con la orientación sexual (19).

Así se desprende del 'Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2025', que ha sido presentado este miércoles por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La tasa de 5,33 delitos, infracciones e incidentes de odio por cada 100.000 habitantes registrada por Baleares es superior al 4,92 de media estatal, pero está por detrás de ocho regiones a la cabeza de las cuales se sitúa Melilla (21,89) y Navarra (15,65).

En el archipiélago, las fuerzas y cuerpos de seguridad tuvieron conocimiento de 66 delitos de odio, de los cuales fueron víctima 59 personas. Esclarecieron 43 de estos hechos y detuvieron o investigaron a 23 personas como supuestos responsables de los mismos.

Entre los delitos conocidos, por detrás de los relacionados con el racismo o con la orientación sexual, destacan los que estuvieron motivados por creencias o prácticas religiosas (3), por discriminación de género (3), por ideología (3), por disfobia (2), por islamofobia (2) y por antisemitismo (1).

La mayoría de los detenidos o investigados fueron en relación con la homofobia (10), seguidos del racismo (7), la ideología (4) y la islamofobia (2).

La comparación con 2024 arroja un incremento del racismo (+9), de la homofobia (+9), de la islamofobia (+2) o de los incidentes relacionados con la ideología (+1). También la aparición de nuevas formas de discriminación como la disfobia o la desaparición de otras como el antigitanismo y la aporofobia.

Máximos históricos en España

En el conjunto de España, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigaron en 2025 un total de 2.417 infracciones penales e incidentes de odio, lo que supone un crecimiento interanual del 23,6% y la cifra más elevada desde que en 2014 se empezó a elaborar el 'Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España'.

Suben los hechos registrados en todos los ámbitos, excepto la discriminación generacional, que desciende un 31%. Los delitos por racismo/xenofobia fueron los más numerosos (934) y los vinculados a la islamofobia, la disfobia y el antisemitismo, los que más crecieron.

Se esclarecieron el 65,6% de los hechos y se detuvieron o investigaron a 1.018 personas, un 12,5% más que en 2024, en su mayoría de sexo masculino (78,5%) y de edad comprendida entre 26 y 40 años, que representan el 24,2% del total.

Más islamofobia en el entorno digital

El mayor incremento porcentual se produce en los ámbitos de la islamofobia (+133%), que empezó a desglosarse de forma independiente en 2024; de la disfobia (+90%) y del antisemitismo (+86,5%), si bien las cifras absolutas son reducidas, con 35, 59 y 69 hechos, respectivamente.

El informe destaca la incidencia en el entorno digital de los hechos de islamofobia, que muestran un aumento del 450% en la red. En lo que se refiere a la tipología delictiva de estos hechos de odio, destacan en primer lugar las amenazas (446) y las lesiones (441), seguidas por la promoción a la discriminación (319), daños (119) e injurias y trato degradante (113 en ambos casos).

Los principales afectados por este tipo de delitos son personas del sexo masculino (62,3%), mientras que el grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 26 y los 40 años (33,2%). Los menores de edad constituyen el 13% del total de victimizaciones.

Noticias relacionadas y más

Por último, en cuanto a la distribución de las víctimas según su nacionalidad, el primer lugar lo ocupan las españolas, con el 60,4%. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, las procedentes de Marruecos registran el número más elevado (10%), por delante de Colombia (4,3%).

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  • delitos de odio
  • racismo
  • xenofobia
  • islamofobia
  • Ministerio del Interior
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