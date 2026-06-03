Baleares vivió un mes de mayo "muy cálido" y "ligeramente seco"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que la temperatura media en Baleares durante el mes de mayo fue de 19,1ºC, lo que supone una anomalía de 1ºC por encima de la media, y cayeron un 28% menos de precipitaciones, con 24,9 litros por metro cuadrado, lo que lleva a calificar el mes como "muy cálido" y "ligeramente seco".

Estas son algunas de las conclusiones extraídas por la agencia meteorológica en su Avance climatológico de mayo, mes en el que se registraron 19,1ºC en Menorca —1,3ºC por encima de la media—, 19ºC en Mallorca (+1,1ºC), 19,1ºC en Eivissa (+0,8ºC) y 19,8ºC en Formentera (+0,8ºC).

En una nota de prensa, la Aemet ha resaltado que la primera quincena del mes fue muy diferente de la segunda, debido al contraste entre las bajas temperaturas registradas a mediados de mayo y el episodio cálido de los últimos días.

Récords de calor y máximas por encima de los 35 grados

Las temperaturas máximas se alcanzaron durante la última semana del mes, con 35,6ºC en Pollença, 32ºC en Cala Galdana, 34,2ºC en Sant Antoni de Portmany y 28,5ºC en Formentera.

Asimismo, se batió el récord de temperatura máxima diaria el 29 de mayo en el aeropuerto de Menorca, donde se alcanzaron los 30,9ºC, con registros históricos desde 1965.

Del mismo modo, la media de las temperaturas máximas superó récords mensuales en algunas estaciones meteorológicas, como La Mola, con 24,2ºC (datos desde 1988), y Sant Joan de Labritja, con 26,2ºC (datos desde 1993).

Por su parte, las temperaturas mínimas más bajas se registraron entre los días 16 y 17 de mayo: 2,8ºC en Escorca, 6,6ºC en Cala Galdana y Sant Joan de Labritja, y 10ºC en Formentera.

Más noches tropicales de lo habitual

Las temperaturas mínimas más elevadas se registraron en Capdepera (22,1ºC), Ciutadella (20,3ºC), Eivissa (17,4ºC) y Formentera (18,7ºC). Destaca además el récord diario registrado en el Puerto de Pollença, donde la mínima no bajó de los 20,8ºC, con datos desde 1951.

En Capdepera se contabilizaron seis noches tropicales, tres en Banyalbufar y Cabrera, dos en Colònia de Sant Pere, Llucmajor, Porto Pi y Sóller, y una en Ciutadella. La mayoría de estas noches se concentraron en los últimos días del mes.

Menos lluvia en Baleares, salvo en Eivissa y Formentera

En cuanto a las precipitaciones, Menorca tuvo un mayo seco, mientras que en Mallorca y Eivissa fue considerado normal y en Formentera, muy húmedo.

Las mayores precipitaciones se registraron en la Serra de Tramuntana, especialmente en Alfàbia, con 47,1 l/m², y en Lluc, con 45,6 l/m², aunque ambas cifras quedaron por debajo de sus valores habituales.

La zona más seca de Mallorca fue el sureste y parte del centro de la isla. En Porreres, por ejemplo, apenas se recogieron 2 l/m², un 94% menos de lo normal.

En Menorca se registraron 14,6 l/m², frente a los 27,2 l/m² habituales, mientras que en Es Mercadal se contabilizaron 28,2 l/m².

Por el contrario, en Eivissa se recogieron 46,4 l/m², alrededor de un 50% más de lo normal, alcanzándose los 57,6 l/m² en el aeropuerto de la isla. En Formentera, el mes fue especialmente húmedo, con 56,8 l/m², lo que supone un 214% por encima del valor normal.

Nieblas, tormentas y mangas marinas

Durante mayo también se registraron fenómenos meteorológicos destacados. En Mallorca hubo seis días de niebla, cuando lo habitual son dos, además de seis jornadas de tormenta, una de ellas acompañada de granizo.

El 15 de mayo se observó una manga marina frente a Valldemossa, mientras que ese mismo día se avistó otra en el norte de Menorca, concretamente en la zona de Fornells.

En Formentera hubo dos días de niebla, tres jornadas de tormentas y un episodio de lluvia con barro.

Un mes poco ventoso y con oleaje moderado

La Aemet destaca que mayo fue, en general, un mes poco ventoso en Baleares. En el aeropuerto de Palma solo se registró un día de viento fuerte, dos menos de lo habitual. En Porto Pi no hubo ninguno, cuando lo normal es registrar uno.

En el aeropuerto de Menorca se contabilizó un día de viento fuerte frente a los seis habituales, mientras que en el de Eivissa se registró uno cuando la media es de dos.

Las rachas más intensas alcanzaron los 80 kilómetros por hora en Alfàbia y Cabrera el día 13 de mayo.

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En cuanto al estado de la mar, la boya de Mahón registró el oleaje más intenso el 16 de mayo, con una altura significativa de 2,7 metros y olas máximas de 4,4 metros. Por su parte, la boya de Dragonera alcanzó una altura significativa de 1,9 metros y olas máximas de 3,4 metros el día 9 de mayo.