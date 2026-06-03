El aeropuerto de Palma descuelga el cartel gigante que causó un aluvión de críticas por promocionar el turismo de excesos

El aeropuerto de Palma ha descolgado la noche de este miércoles el polémico cartel publicitario gigante instalado en la fachada de su aparcamiento que la semana pasada causó indignación y un aluvión de críticas por alentar al turismo de excesos. Su mensaje "Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen", que puede traducirse como "Lo que pasa en Mallorca se salda en Mallorca", provocó que el Govern pidiera su retirada inmediante a través de una carta al presidente de Aena, Maurici Lucena, y también al director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, que no atendieron la petición del Ejecutivo autonónimo.

Sin embargo, la iniciativa de la retirada la tomó la empresa anunciante, el grupo financiero alemán Sparkassen-Finanzgruppe, que pidió disculpas y entendió que el termino “Malle” para hablar de Mallorca fuera entendido en la isla casi de forma unánime como una falta de respeto, pues se utiliza como sinómimo de la fiesta, descontrol y el turismo de borrachera que se practica en las zonas de la isla de turismo juvenil aléman.

“Nos tomamos muy en serio estas críticas, también porque Sparkassen-Finanzgruppe defiende, por principio, una mayor unidad en Europa”, justificó sin matices. “Para nosotros, el sistema de pago común Wero (que difundía el anuncio, similar a Bizum) es un elemento importante para reforzar la soberanía y la cohesión europeas. Por ello lamentamos profundamente que no hayamos logrado transmitir el mensaje que pretendíamos y que en Mallorca se haya percibido como una falta de respeto. Lo cierto es que los matices humorísticos se interpretan de forma muy distinta según el idioma y pueden generar percepciones no deseadas. Pedimos disculpas por ello”, manifestó el anunciante en una comunicación con el semanario Mallorca Zeitung.

B. Ramon

Con esta decisión, el grupo financiero alemán atendió también la petición del Govern, que celebró la decisión. Sin embargo,el gestor aeroportuario Aena se había negado a retirar la lona. “Atendiendo al criterio del Govern , corregiremos los materiales publicitarios objeto de críticas. El gran cartel publicitario del aeropuerto de Palma se retirará tan pronto como sea técnicamente posible”, avanzó el grupo financiero.

La retirada de la lona gigante estába prevista para la madrugada del jueves a la una. Sin embargo, a las nueve de la noche han empezado a trabajar en descolgar el anuncio, descolgándose por la fachada del edificio del aparcamiento como si fueran escaladores y quitando todas las sujeciones que sostenían el mensaje, en letras blancas sobre un fondo rojo, justo encima de la estación de autobuses de la zona exterior de llegadas.Los operarios que han realizado el trabajo han llegado directamente de Madrid.

Por esta misma polémitca, el Parlament balear aprobó el martes la reprobación del presidente de Aena, Maurici Lucena, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, al entender que el gestor aeroportuario "mantiene políticas contrarias a los intereses de la ciudadanía de las Illes Balears, como la ampliación del aeropuerto de Ibiza, su oposición a la ley de cogestión aprobada por el Parlament y su permisividad y negativa a combatir la publicidad en las fachadas de los aeropuertos de las Illes Balears que fomenta el turismo de excesos".