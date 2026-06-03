La Aemet lo confirma: brusca caída de las temperaturas y lluvia antes del fin de semana en Mallorca
Una masa de aire frío provocará un cambio brusco de tiempo en Mallorca. A partir de este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de una bajada generalizada de las temperaturas, que será localmente notable en el norte de la isla. Además, ha activado la alerta amarilla en las costas del norte y nordeste de Mallorca por mala mar y olas de hasta tres metros de altura.
La propia Aemet ha destacado en X que las máximas en el norte de Mallorca y en Menorca serán entre 5 y 8 grados más bajas que las de ayer. Este descenso se debe al viento del norte, que durante la mañana sopla con cierta intensidad en Menorca y en el norte de Mallorca, con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.
Ligero ascenso de las temperaturas en el norte
Para el jueves, la previsión de la Aemet apunta a cielo poco nuboso, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos. Las temperaturas nocturnas seguirán en descenso, mientras que las diurnas subirán en el norte de la isla. En el resto, se mantendrán sin cambios o bajarán.
El viento será flojo a moderado del sur, con intervalos de brisa. En la previsión nacional, Aemet señala que el tiempo estará marcado por el paso de un frente por la mitad norte peninsular, mientras que en Baleares se esperan intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas en el litoral mediterráneo durante la mañana.
Lluvia, viento y mala mar
El viernes volverá la inestabilidad a Mallorca. Aemet prevé cielo nuboso a muy nuboso con precipitaciones, tendiendo durante la tarde a poco nuboso. Las temperaturas nocturnas registrarán pocos cambios y las diurnas bajarán, con un descenso localmente notable en el norte de todas las islas.
El viento soplará del norte y nordeste moderado, con intervalos de fuerte, y disminuirá por la tarde a flojo o moderado. Además, toda la costa mallorquina estará en aviso amarillo por fenómenos costeros adversos, con olas que podrían superar los tres metros de altura. El aviso estará vigente hasta las dos de la tarde.
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