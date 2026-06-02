El 'Bintazo' de Binter: vuelos entre Mallorca y Canarias desde 32 euros.

Nuevo Bintazo de Binter. La compañía ha lanzado una nueva promoción para volar entre Mallorca y Canarias con billetes desde 32 euros por trayecto. La oferta estará disponible para la compra hasta el 15 de junio y permitirá viajar entre el 15 de septiembre y el 31 de marzo de 2027.

La tarifa promocional se aplica a pasajeros residentes que compren billete de ida y vuelta, según ha informado la compañía. Los vuelos conectan Mallorca con Gran Canaria y Tenerife, desde donde se puede enlazar con el resto de islas canarias con aeropuerto.

Conexión con todas las islas Canarias

Una de las principales ventajas de esta promoción es que Binter permite llegar desde Mallorca a cualquier isla del archipiélago canario por el mismo precio, gracias a los vuelos interinsulares en conexión incluidos sin coste adicional.

La aerolínea opera alrededor de 220 trayectos diarios entre islas, lo que facilita que los pasajeros puedan continuar viaje desde Gran Canaria o Tenerife hacia destinos como Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera o El Hierro.

Fechas para comprar y viajar

Los billetes de esta campaña podrán adquirirse hasta el 15 de junio a través de los canales habituales de venta de la compañía. El periodo para viajar comenzará el 15 de septiembre y se prolongará hasta el 31 de marzo de 2027, lo que abre la puerta a escapadas tanto en otoño como durante el invierno.

La promoción forma parte de la estrategia de Binter para reforzar sus conexiones entre Baleares y Canarias, especialmente en temporadas fuera de los meses de mayor demanda turística.

Servicios incluidos a bordo

Los pasajeros que viajen en estas rutas lo harán en aviones Embraer E195-E2, un modelo de pasillo único que la compañía destaca por su menor impacto acústico y su configuración interior, sin asiento central y con más espacio entre filas.

Además, Binter mantiene algunos servicios incluidos en todas sus tarifas, como el equipaje de mano a bordo y un aperitivo gourmet de cortesía, elementos con los que la aerolínea busca diferenciarse en el mercado de vuelos nacionales.

Opciones para combinar varias islas

La compañía también ofrece productos complementarios para quienes quieran aprovechar el viaje y visitar más de una isla. Entre ellos figura Discover, un programa de stopover que permite conocer dos islas en un mismo desplazamiento con un pequeño coste adicional sobre la tarifa habitual.

Otra alternativa es AirPass Explorer, pensado para realizar varios saltos entre islas asociados a un billete nacional o internacional de ida y vuelta.

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Dónde comprar los billetes

Las personas interesadas pueden adquirir los billetes en la web de Binter, en su aplicación móvil, por teléfono y en agencias de viajes. La compañía recomienda consultar en cada canal las condiciones concretas de la promoción, así como la disponibilidad de plazas y precios según destino y fechas seleccionadas.