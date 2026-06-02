Vox se opone a la limitación de entrada de vehículos del Consell de Mallorca

Vox votará en contra de limitar la entrada de vehículos en Mallorca. Los de Abascal han confirmado este martes durante la comisión informativa previa al pleno extraordinario del viernes, en el que previsiblemente se aprobará la nueva ley, su negativa a la norma impulsada por el presidente Llorenç Galmés en el Consell. PP, Més per Mallorca y Coalició per Mallorca han votado a favor, mientras que el PSOE se ha abstenido.

Los populares no han sabido hasta que se ha producido la votación cuál iba a ser el sentido de voto de sus socios de Vox. Los ultraderechistas mantienen desde ayer un silencio total alrededor del tema pese a haberse mostrado contrarios a la iniciativa en diversas ocasiones, tal y como ocurrió en febrero cuando se opusieron públicamente a la moción impulsada por el PSOE para limitar la entrada de coches en la isla.

Si bien la portavoz de los ultraderechistas en el Parlament, Manuela Cañadas, dejaba caer ayer que su formación siempre había mantenido una postura reticente ante la propuesta, también dejó claro que la decisión final correspondía a sus compañeros de Vox en el Consell de Mallorca. Cañadas aseguró que la propuesta es "anticonstitucional" y dijo que, presumiblemente, la rama del partido en la institución insular votaría en contra "por coherencia". La portavoz no se equivocaba.

El peso de la decisión de Vox sobre apoyar o no proposición de ley para limitar los coches que entran a la isla, la cual deberá elevarse y ser aprobada en el Parlament para concluir toda la tramitación, ha recaído sobre el vicepresidente del Consell Pedro Bestard, quien ha mantenido un absoluto secretismo sobre el sentido de voto de su formación hasta este mediodía, cuando representantes de Vox en la comisión, David Gili y Mari Paz Pérez, han votado finalmente en contra. Ninguno de los dos ha intervenido para justificar su posición.

Más allá de la llamada del presidente Galmés para comunicarles el anuncio sobre la nueva ley, no ha habido más contacto entre PP y Vox sobre el tema. Esta mañana había cierta incredulidad entre los populares cuando, a pocas horas de celebrarse la votación en comisión, todavía no conocían el sentido de voto de sus socios. Si bien Galmés y el PP sabían que la ley saldría adelante con los votos de Més y Coalició per Mallorca, esperaban que pese a oponerse, los ultraderechistas les trasladaran su postura sobre el asunto.

Vox todavía no se ha pronunciado públicamente -ni a través de redes o un comunicado- sobre la nueva ley, una de las iniciativas de más calado impulsadas por el Consell de Mallorca esta legislatura, ofreciendo una postura muy distinta a la que el partido ha adoptado en otras ocasiones, en las que no ha dudado en mostrar su rechazo hacia ciertas iniciativas y, en algunos casos incluso, en cargar contra sus socios del PP.

De forma paralela a este episodio, el Consell de Mallorca continúa elaborando los informes internos que deberán determinar las posibles consecuencias a las que se enfrentará Pedro Bestard por el uso de vehículos oficiales para fines personales. La investigación abierta por la institución sigue su curso y será la documentación técnica la que marque los próximos pasos respecto a la responsabilidad que pueda derivarse de estos hechos.