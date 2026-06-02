El Consell de Mallorca subraya que el aumento de plazas turísticas denunciado por el PSIB fue impulsado por Armengol

Las más de 1.200 nuevas plazas turísticas que el PSIB ha denunciado como incremento impulsado por el actual Govern de Marga Prohens son en realidad responsabilidad del anterior Ejecutivo autonómico de Francina Armengol, dado que se trata de instalaciones que o bien ya funcionaban durante la pasada legislatura o cuya tramitación se inició durante esa etapa anterior, según ha subrayado la directora de Turismo del Consell de Mallorca, Clara del Moral.

La excepción, matiza, son las 290 de hospedería que se asignan al Monasterio de Lluc y que fueron registradas fruto de la normativa que se desarrolló durante el mandato del entonces popular José Ramón Bauzá.

Del Moral asegura que los datos facilitados por el diputado socialista Llorenç Pou no reflejan en absoluto la realidad, afirmando que el 90% de las nuevas plazas que ha señalado como creadas durante el mandato de la presidenta Prohens son en realidad responsabilidad del equipo de Armengol.

Según el informe elaborado desde el PSIB, desde 2023 y hasta el pasado mes de marzo, en Mallorca se activaron 1.244 nuevas plazas turísticas, correspondientes a 81 nuevos establecimientos de los que 51 corresponden a alquiler vacacional, aunque el 75% de esas plazas son de instalaciones clásicas como hoteles o agroturismos, y asigna.

Clara del Moral, directora insular de Turismo / G. Bosch

Respuesta del Consell

La directora insular de Turismo reprocha a los socialistas una utilización del censo del Consell que no refleja la realidad. Para empezar, destaca que los casos de alquiler vacacional corresponden alojamientos que ya estaban en funcionamiento previamente por la presentación de una declaración responsable, por lo que no han supuesto ningún incremento real de plazas.

En el caso de hoteles o agroturismos, añade que en la inmensa mayoría de los casos se trata de proyectos que se autorizaron durante las legislaturas de Francina Armengol, con algunos de ellos incorporados a las excepciones que se contemplaron durante la moratoria que fijo el Govern del Pacto.

Del Moral añade que hay una pequeña parte de esas plazas que corresponden a la actual legislatura, pero destaca que se han activado por intercambio al dar de baja otras, por lo que en este grupo no se ha producido el menor incremento de la capacidad de alojamiento de la isla.

El Consell lamenta la intencionalidad política del informe de los socialistas sobre el alza de plazas turísticas / M. Mielniezuk

La excepción de Lluc

Desde el Consell se señala como única excepción a lo anteriormente expuesto las 290 plazas de hospedería que corresponden al Monasterio de Lluc, que se registraron sin necesidad de adquirir plazas fruto de una decisión del Ejecutivo de José Ramón Bauzá que permitía hacerlo si se demostraba que su funcionamiento tenía una determinada antigüedad. Esta actividad ya generó una importante polémica en su momento.

La directora insular acusa al PSIB de pretender culpar al PP de un aumento de plazas cuya responsabilidad es fundamentalmente del Pacto, y pone de relieve que esa afirmación "no es una opinión política, sino que se sustenta en datos".

Añade que el problema pasa porque los socialistas han pretendido extraer información estadística de un censo cuyo contenido no permite elaborar ese tipo de informes, más allá de reprochar una intencionalidad política que en su opinión se ha vuelto en su contra.

Por su parte, el socialista Llorenç Pou ha esgrimido que el PP lleva tres años al frente de Govern y Consell y ha recordado que el Ejecutivo del Pacto aprobó en 2022 una moratoria que los populares han levantado, además de recordar que en 2015 el equipo de Armengol se encontró con expedientes para un total de 100.000 plazas que tuvo que gestionar.