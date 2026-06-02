Alerta, trabajadores de Ibiza: una joven recibe un SMS de Hacienda mientras esperaba la devolución y una coma evita la estafa

Una joven de Ibiza ha estado a punto de caer en una estafa que suplanta a la Agencia Tributaria en plena campaña de la declaración de la Renta. La mujer estaba esperando la devolución de Hacienda cuando recibió un mensaje en el móvil que, a primera vista, parecía real.

Según cuenta a este diario, el SMS aparecía dentro de una conversación en la que ya tenía mensajes de años anteriores relacionados con la Agencia Tributaria, un detalle que hizo que la comunicación resultara todavía más creíble. Sin embargo, una falta en la redacción del texto y un enlace sospechoso hicieron saltar las alarmas.

El mensaje que parecía de la Agencia Tributaria

El texto recibido decía: "La Agencia Tributaria ha emitido una comunicación dirigida a usted, que usted recibe en calidad de titular".

La frase contenía una coma mal colocada después del primer 'usted', un error que hizo sospechar a la joven. A continuación, el mensaje incluía un enlace para acceder supuestamente a la comunicación.

El último mensaje refleja el intento de estafa en una conversación con al AEAT / DI

La dirección era comunicaciontributaria[.]top/es, un dominio extraño que no pertenece a los canales oficiales de la Agencia Tributaria. Ese segundo detalle confirmó sus dudas.

La comprobación que evitó el fraude

Antes de pinchar en el enlace, la joven accedió directamente a su área personal de la Agencia Tributaria para comprobar si realmente tenía alguna comunicación pendiente. Al entrar en el apartado de notificaciones y comunicaciones de la AEAT, comprobó que no había ningún aviso nuevo. Esa verificación le permitió confirmar que se trataba de un intento de estafa.

Hacienda alerta de mensajes falsos por SMS y correo electrónico

La Agencia Tributaria está alertando de campañas de phishing y smishing en las que los ciberdelincuentes suplantan su identidad mediante SMS y correos electrónicos.

Estos mensajes suelen aprovechar momentos de especial actividad, como la campaña de la Renta, para engañar a contribuyentes que están esperando una devolución, una notificación o la resolución de algún trámite.

El objetivo de estas estafas es robar datos personales o bancarios, conseguir claves de acceso o inducir a la víctima a realizar pagos fraudulentos.

Las estafas más habituales que suplantan a la AEAT

Los fraudes más frecuentes utilizan varios ganchos para generar urgencia o confianza en la víctima:

Supuestas devoluciones de impuestos.

Avisos sobre el estado de la declaración de la Renta.

Comunicaciones pendientes de la Agencia Tributaria.

Multas o deudas que deben pagarse de forma urgente.

Enlaces a páginas que imitan el diseño de la Sede Electrónica.

Archivos adjuntos con falsas facturas, recibos o documentos oficiales.

En muchos casos, los delincuentes copian la estética de la web oficial para que la víctima introduzca sus datos al creer que está en una página oficial.

Cómo saber si un mensaje de Hacienda es falso

Hay varias señales que deben hacer desconfiar de un SMS o un correo que aparenta proceder de la Agencia Tributaria.

La primera es el enlace. Las páginas oficiales de la AEAT pertenecen a dominios acabados en .aeat.es o .gob.es. Cualquier dirección extraña, acortada o con palabras añadidas debe considerarse sospechosa.

También conviene revisar la redacción. Faltas de ortografía, comas mal colocadas, traducciones extrañas o frases poco naturales son señales habituales en este tipo de fraudes.

Otra pista importante es el contenido del mensaje. Hacienda no solicita por SMS ni por correo electrónico datos bancarios, números de tarjeta, claves personales ni pagos directos a través de enlaces.

Qué hacer si recibes un SMS sospechoso de Hacienda

Si recibe un mensaje parecido, lo más importante es no actuar con prisas. Estas son las recomendaciones básicas:

No pulse en ningún enlace.

No descargue archivos adjuntos.

No responda al mensaje.

No facilite datos personales, bancarios ni claves de acceso.

Acceda siempre de forma manual a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

Compruebe desde su área personal si tiene notificaciones o comunicaciones pendientes.

Elimine el mensaje si confirma que es fraudulento.

Qué hacer si ya ha pinchado en el enlace

Si ha accedido a una página falsa o ha introducido sus datos, debe actuar cuanto antes.

En primer lugar, contacte con su banco para bloquear posibles operaciones fraudulentas si ha facilitado información bancaria. También es recomendable cambiar las contraseñas que haya podido introducir y revisar movimientos sospechosos en sus cuentas.

Además, puede reportar el incidente al Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, y conservar capturas del SMS, del enlace y de la página fraudulenta por si fuera necesario presentar una denuncia.

La clave: no entrar desde enlaces recibidos por SMS

El caso de esta joven de Ibiza demuestra la importancia de desconfiar incluso cuando el mensaje aparece en una conversación que parece oficial.

Durante la campaña de la Renta, muchas personas están pendientes de devoluciones o comunicaciones de Hacienda, y los estafadores aprovechan ese contexto para hacer más creíble el engaño.

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La recomendación es sencilla: si recibe un aviso de la Agencia Tributaria, no entre desde el enlace del mensaje. Abra el navegador, escriba manualmente la dirección oficial de la AEAT y compruebe desde allí si realmente tiene alguna comunicación pendiente.