La mayor patronal del comercio de Mallorca aconseja retrasar las rebajas al 6 de julio

La mayor patronal del comercio de Mallorca (Afedeco) ha remitido una carta a sus asociados recomendando retrasar el inicio de las rebajas de verano al día 6 de julio, desmarcándose de decisión de las grandes firmas del sector de iniciarlas entre el 25 y el 26 de junio. El argumento esgrimido es que Baleares "es un destino eminentemente turístico y concentra durante los meses de julio y agosto el mayor volumen de visitantes y de consumo del año. En este contexto, adelantar excesivamente las rebajas puede acortar innecesariamente el periodo de venta ordinaria y reducir los márgenes comerciales en un momento especialmente relevante para la rentabilidad de muchos negocios".

Afedeco toma esta decisión después de que desde grandes firmas comerciales se haya comenzado a apuntar su intención de iniciar en el conjunto del país la campaña de descuentos estivales a partir del 25 y el 26 de junio (en algunos casos se empieza con ofertas en sus páginas web y luego en sus establecimientos), con franquicias que incluso las pondrán en marcha durante los últimos días de la primavera, y de que un grupo de empresarios locales con tiendas en el centro de Palma hiciera público su pacto de esperar al 6 de julio para no recortar su margen de beneficios cuando el verano apenas se ha iniciado, tal y como adelantó ya Diario de Mallorca.

Las grandes firmas pretenden iniciar las rebajas entre el 25 y el 26 de junio. / G. Bosch

Carta de Afedeco

En una carta firmada por el secretario general de Afedeco, Antonio Vilella, se recuerda que desde la aprobación del decreto ley 20/2012 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy las fechas oficiales de inicio y final de las rebajas desaparecieron, dando libertad a cada empresa para determinar sus campañas de descuentos y promocionales, por lo que esta federación de comerciantes de las islas "no fija ni puede fijar fechas obligatorias" para el desarrollo de las mismas.

Sin embargo, añade que la fecha elegida por los grandes operadores para la puesta en marcha de los descuentos estivales, del 26 de junio, "a juicio de muchos comerciantes resulta especialmente temprana teniendo en cuenta que aún no se ha desarrollado plenamente la campaña de ventas de temporada y que una parte importante de los establecimientos todavía se encuentra comercializando producto a precio normal".

En este aspecto, se incide en el punto inicialmente señalado, como es la reducción de los márgenes de beneficio en el caso de avanzar en exceso esta iniciativa, cuando se trata de un periodo en el que la rentabilidad es muy importante para muchos de estos negocios.

"Por este motivo, y atendiendo a las opiniones recogidas entre numerosos asociados, Afedeco sugiere y recomienda, con carácter meramente orientativo y no vinculante, que el inicio de las rebajas de verano se sitúa en torno al 6 de julio", se indica.

Mayor rentabilidad

Se añade que "esta recomendación pretende contribuir a preservar el valor de la temporada comercial, favorecer una mayor rentabilidad de las ventas previas a rebajas y adaptar el calendario promocional a la realidad económica y turística de Baleares".

Las fechas de las rebajas estivales generan polémica en las islas / G. Bosch

Pese a lo expuesto, se insiste en que "cada empresa es plenamente libre para adoptar la decisión que considere más adecuada en función de su sector, ubicación, tipología de cliente, niveles de stock y estrategia comercial".

La postura de Afedeco refleja el intenso debate que desde hace algunos años se viene manteniendo en el sector comercial de las islas, después de que grandes empresas como El Corte Inglés o Inditex decidieran, en el conjunto de España, no esperar al tradicional 1 de julio para iniciar la campaña de rebajas de verano, sino hacerlo el último viernes de junio, que este año corresponde al día 26.

Desde estas empresas se ha venido señalando que no tiene sentido fijar fechas diferentes dependiendo de cada autonomía y de su actividad tenga un carácter turístico desde el momento en que buena parte de las compras se producen por internet, pero el pequeño comercio defiende que no tiene la menor lógica poner en marcha descuentos cuando no ha trascurrido ni una semana desde el inicio del verano y se está a punto de iniciar los meses con mayor demanda debido a la afluencia de visitantes.