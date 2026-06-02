"Quien quiere trabajar, trabaja": Baleares cierra mayo con plena ocupación y un crecimiento de los autónomos

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, destaca los buenos datos de paro, de afiliación a la Seguridad Social y el crecimiento de autónomos registrado en Baleares este mes de mayo. Cabrer pone en valor que las Islas cierran el mes de mayo con "plena ocupación" y que el nivel de paro está en mínimos históricos. "Quien quiere trabajar, trabaja", ha subrayado en una rueda de prensa este martes para valorar los diferentes datos publicados.

El número de personas desempleadas en Baleares en el mes de mayo se sitúa en 23.607 personas, cifra que representa un descenso de 1.752 personas respecto al mismo mes del año anterior, es decir, una caída del 6,9%. Por islas, el paro baja en todas, con especial intensidad en Formentera (-13,9%), seguido de Menorca (-10,7%), Mallorca (-6,8%) y Eivissa (-5,2%). Por colectivos, se produce un descenso más acentuado entre las mujeres (-7,4%), los mayores de 25 años (-7,4%) y similar entre los nacionales y los extranjeros comunitarios (-7,7%).

Asimismo, el porcentaje de paro administrativo del mes de mayo se sitúa en el 3,5% en Baleares, de modo que es la tasa más baja del conjunto de comunidades autónomas de todo el Estado, ha subrayado la consellera. En cuanto a la duración de la demanda, destaca también que el paro disminuye entre los parados de larga duración, con una caída del 10,4%, así como entre las personas con una antigüedad de entre cuatro y seis meses (-11,6%).

En cuanto a la contratación, Baleares continúa al frente en el ranking de comunidades autónomas con el mayor porcentaje de contratación indefinida este mes de mayo. La tasa de contratos indefinidos sobre el total de contratos en las Islas supera el 75%, muy por encima de la media estatal (43,2%). Asimismo, en el mes de mayo se han registrado 48.744 nuevos contratos en Baleares. En términos intermensuales, la contratación en Baleares experimenta un aumento de un 11,5%. Este incremento se da principalmente en Formentera (+53,8%) y Menorca (+46%), seguido de Eivissa (+19,2%) y Mallorca (+5,5%).

La afiliación a la Seguridad Social alcanza las 653.823 personas en mayo, con un incremento interanual de 15.233 afiliaciones respecto al mismo periodo del año anterior (+2,4%). En términos intermensuales, la afiliación aumenta en 48.193 personas (+8%), muy por encima del incremento registrado en el conjunto de España (+1%). La consellera ha resaltado también que el régimen de autónomos suma 108.334 afiliados, que representan el 16,6% del total del empleo. Este colectivo experimenta un incremento del 2,1% respecto a hace un año y del 2,2% en relación con el mes anterior.

"Los autónomos de Baleares se sienten cada vez más respaldados. Queda mucho trabajo por hacer, pero vamos en la buena dirección", ha señalado Cabrer, en referencia a las políticas impulsadas por el Govern.

Aumento de los salarios

La consellera ha puesto en valor también que Baleares fue en 2025 la comunidad donde más subió el salario de toda España, con una retribución media por trabajador de 2.396 euros. Según los datos de la encuesta trimestral de coste laboral publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 el coste salarial total medio por trabajador en Baleares fue de 2.396,4 euros.

Respecto a 2024, se produce un incremento del 6,3%, por encima de la media nacional (3,2%). De hecho, Baleares es la comunidad autónoma con el incremento salarial más elevado en 2025 y, por primera vez en toda la serie (2008-2025), el coste salarial anual medio en el archipiélago supera al del conjunto de España. De esta manera, los salarios han subido más que la inflación, que fue de un 3,1% en 2025. "En Baleares, el salario sube más que el coste de la vida, y eso es una muy buena noticia. Ello es fruto de toda la negociación colectiva y del esfuerzo de las patronales a la hora de efectuar las subidas salariales", ha añadido Cabrer.