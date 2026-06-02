«No queremos palabras, queremos hechos»: el sector de la educación 0-3 mantiene el pulso frente al Parlament pese a la huelga frustrada

Medio centenar de representantes sindicales y educadoras de escoletes se han concentrado este martes a primera hora ante las puertas del Parlament balear. La movilización, secundada por los sindicatos CCOO, UGT y STEI, ha coincidido con el pleno semanal de la Cámara autonómica, trasladando la protesta laboral de la Educación Infantil a la primera línea política. Las trabajadoras han exhibido su ya tradicional pancarta exigiendo la "Dignificación de la enseñanza 0-3 ¡ya!" y un convenio autonómico que regule el sector.

La protesta ha tenido lugar en una jornada marcada por la frustración del paro general que estaba convocado a nivel autonómico para este 2 de junio. Una "maniobra de despacho" burocrática -en palabras de los sindicatos- por parte de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social que alegó un defecto de forma en la tramitación ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación (Tamib), obligó a los sindicatos a suspender la huelga para "blindar jurídicamente a las plantillas ante posibles sanciones". Sin embargo, los sindicatos consideran que se ha usado la burocracia "como mordaza" y advierten de que volverán a registrar la convocatoria para este mismo mes de junio.

A pesar de que las educadoras han tenido que acudir a sus puestos de trabajo para evitar represalias legales, el malestar y la indignación se han hecho notar frente al Parlament con consignas como "Educamos, no guardamos" o "0-3 es educación". El conflicto laboral vivió un primer intento de desbloqueo la semana pasada tras la mediación de la Conselleria de Educación y Universidades, logrando que patronales y sindicatos acordaran constituir la comisión negociadora del convenio autonómico el próximo lunes 8 de junio en la Dirección General de Trabajo.

Recelo de los sindicatos

Las protestas coinciden con los movimientos de la Mesa de la Concertada celebrada este lunes, donde Educación trasladó propuestas técnicas al sector. Antoni Vera propuso actualizar los módulos de los conciertos para equiparar los salarios de los centros no integrados (principalmente de la patronal PIMEM) con los centros integrados en la concertada. Desde el sindicato UGT reconocen que es una mejora, pero matizan que "es solo un paso, porque siguen estando lejos de lo que cobran en la parte pública", por lo que han exigido recibir la propuesta formal por escrito esta misma semana para poder valorarla de forma adecuada.

Asimismo, Educación avanzó que trabaja en un nuevo decreto para regular el servicio de comedor en la etapa 0-3 de cara a septiembre, así como en un nuevo decreto de mínimos pedagógicos para el curso 2027-2028, que se empezará a redactar tras el verano. No obstante, las promesas de la administración generan suspicacias. El sindicato STEI insiste en que "no queremos palabras, queremos hechos y sobre todo que se haga una calendarización lo antes posible". Desde esta central alertan de que las propuestas del Govern benefician a la red concertada, pero "dejan fuera a todas esas otras que son municipales o privadas puras, que también se merecen una mejora de sus condiciones".

Las propuestas del Govern benefician a la red concertada, pero dejan fuera a todas esas otras que son municipales o privadas puras, que también se merecen una mejora de sus condiciones STEI

Incertidumbre

Otro de los puntos que genera inquietud en las organizaciones de trabajadores es el anuncio del Govern de realizar un estudio antes de final de año para evaluar la gestión directa, por parte de la Conselleria, de todas las escoletes municipales y de los Consells Insulars. Actualmente, gran parte de estos centros locales funcionan mediante gestión indirecta a través de empresas privadas. Los sindicatos se muestran preocupados por el futuro laboral de estas plantillas, por lo que advierten que vigilarán de cerca el proceso, aunque la administración ha asegurado que cualquier cambio se guiará por el consenso y el diálogo.

La jornada de lucha del primer ciclo de Educación Infantil no termina con la concentración matutina frente a la cámara balear. Tras demostrar que el "ruido y el clamor de las educadoras" está forzando los primeros movimientos políticos-en palabras de UGT-, el sector volverá a medir sus fuerzas en la calle esta tarde. A las 18:00 horas está convocada una manifestación que partirá desde la plaza de España y concluirá ante el Ayuntamiento, con el objetivo de escenificar que "las reivindicaciones de un convenio autonómico, la reducción de ratios y la equiparación del calendario escolar siguen completamente vivas".

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Cabe destacar que momentos antes de la marcha, los sindicatos y la Xarxa 0-3 se reunirán para decidir la fecha en la que se convocará de nuevo la huelga.