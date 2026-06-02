El PP "lamenta" que sus socios de Vox no apoyen la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca

El PP de Mallorca no ha tardado en reaccionar tras confirmarse que Vox se opondrá en el Consell a limitar la entrada de vehículos en la isla. A través de una nota de prensa, los populares han lamentado que sus socios en el gobierno insular no apoyen lo que consideran que es "una de las medidas más importantes de la legislatura para hacer frente a los problemas de movilidad".

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha advertido en sus declaraciones que "no apoyar esta iniciativa es dar la espalda a uno de los principales problemas que sufren los mallorquines", asegurando que le resulta "incomprensible" que voten en contra de la iniciativa. Cabe recordar que esta mañana, antes de la comisión informativa, los populares estaban ciertamente sorprendidos de que Vox no hubiera contactado con ellos para abordar el asunto.

En el mismo comunicado, Riera también carga contra el PSOE, asegurando que "resulta incomprensible que, ante una medida clave para afrontar la saturación y mejorar la movilidad en Mallorca, haya grupos que decidan no sumarse". Los socialistas se han abstenido esta mañana en la comisión, por lo que Riera ha pedido que "reflexionen de aquí al pleno y estén a la altura de lo que necesitan los mallorquines".

La portavoz popular ha recordado además que la proposición de ley presentada en febrero por los socialistas "era prácticamente un copia y pega de la propuesta del Partido Popular", por lo que ha criticado "la incoherencia de no apoyar ahora una iniciativa que va en la misma línea". "Estamos hablando de una herramienta fundamental para ordenar la movilidad, reducir la saturación y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No se entiende que se antepongan intereses partidistas a una necesidad real de Mallorca", ha afirmado