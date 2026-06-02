Patronales del 0-3 recurren a la vía interna para intentar desactivar el impacto de las protestas en la concertada

A escasas horas de que el sector de la Educación Infantil de 0 a 3 años tome las calles de Palma tras el aplazamiento de la huelga que estaba prevista para este martes, la batalla también se libra en los despachos y en los canales de comunicación interna de los centros. Según ha podido saber este diario, comunicados remitidos por la patronal a escoletes evidencian una "posible estrategia" -denuncian- dirigida a frenar el seguimiento de los paros entre el personal de los centros concertados integrados. Utilizando argumentos legales, económicos e ideológicos, intentan desmarcar a estas plantillas de una convocatoria que, aunque los sindicatos han planteado como una huelga general para todo el sector, la patronal en cuestión insiste en acotar.

El contenido de una circular enviada la pasada semana -cuando todavía estaba prevista la huelga general del 2 de junio- a las trabajadoras de al menos un centro del Llevant de Mallorca, opera -según se afea- como un mecanismo de sutil disuasión corporativa ante un conflicto que lejos de desactivarse ha quedado en pausa legal. A través de un lenguaje formal, la organización empresarial en cuestión insiste en que las demandas que motivan los paros no afectan a quienes ejercen en colegios que combinan el primer ciclo de infantil con otras etapas educativas, a pesar del carácter global de la movilización.

Los argumentos

La principal baza de la patronal para restar apoyos a las movilizaciones consiste en apelar a la exclusión directa de las trabajadoras de la concertada integrada. En sus escritos, sostienen que este colectivo se rige por un marco laboral propio con condiciones "considerablemente más favorables" que las del resto del sector, intentando desactivar la solidaridad intersectorial entre la red pública, la privada pura y la concertada.

Para reforzar la idea de que la vía de la huelga es innecesaria, el documento subraya que ya se ha acordado el inicio de una negociación global para toda la enseñanza concertada de Baleares. Prometiendo mejoras salariales progresivas ligadas a la futura financiación del Govern, la patronal proyecta el mensaje de que "las mejoras ya están encauzadas en las mesas de negociación" y que, además, "la legislación actual prohíbe de forma estricta modificar la jornada laboral fuera del ámbito estatal".

La circular concluye con una apelación formal para que las plantillas actúen con "responsabilidad y coherencia".