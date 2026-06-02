El paro baja un 6,9 % interanual en Baleares en mayo y la afiliación sube un 2,4 %

La cifra de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Baleares se ha situado en 23.607 en mayo, lo que supone un descenso del 6,9 % y 1.752 parados menos que el mismo mes del año pasado, mientras la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado un 2,4 % interanual, con 15.233 afiliaciones más. En comparación con el mes anterior, el paro ha bajado en 939 personas en el archipiélago, un 3,8 %, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Baleares ha superado los 650.000 afiliados a la Seguridad Social, con 653.823, que son 48.193 más que en abril, un 7,9 % más que hace un mes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y la cifra sigue al alza, porque el último día del mes de mayo, la afiliación alcanzaba en Baleares los 662.926. Por regímenes, en el general hay 542.285 afiliaciones a la Seguridad Social en Baleares y 108.334 son trabajadores autónomos, un 2,06 % más que hace un año. En el régimen del mar hay 3.205 afiliados en Baleares, en el agrario 2.568 y en el del hogar 8.093.

Del total de parados en Baleares, 13.485 son mujeres y 10.122 son hombres. Los trabajadores extranjeros sin empleo son 4.809 en Baleares, un 3,7 % menos que en mayo de 2025, con 188 menos; y un 5,5 % menos que en abril, con 280 menos. Del total de desempleados extranjeros, 1.622 proceden de otros países de la UE y 3.187 son extracomunitarios.

Contratación indefinida y temporal

Los contratos registrados en Baleares en mayo han sido 48.744, un 3,2 % menos que hace un año (1.625 menos) y 5.019 más que en abril, lo que supone un incremento del 11,4 %. Los contratos indefinidos han sido 36.719, que son 1.633 menos que en mayo del año pasado, con un descenso del 4,3 %. Se han firmado en Baleares este mayo 3.916 contratos indefinidos más que en abril, un 11,9 % más. Los contratos temporales se mantienen estables respecto al año pasado: solo se han firmado 8 más que en mayo de 2025, un 0,07 % más. En comparación con abril, se han firmado 1.103 contratos temporales más en Baleares, un 10,1 % más.

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Gasto en prestaciones por desempleo

En Baleares ha habido 32.890 beneficiarios de prestaciones por desempleo en abril (último mes con datos disponibles), de los que 19.046 percibieron prestación contributiva, 13.279 subsidio y 6 renta activa de inserción. El gasto en prestaciones en Baleares ha sido de 48,2 millones en marzo, con una cuantía media de la prestación percibida por beneficiario de 1.106,1 euros.