El Parlament reprueba al presidente de Aena tras la polémica por la lona publicitaria en el aeropuerto de Palma con el voto en contra del PSOE

El Parlament balear ha aprobado este martes la reprobación del presidente de Aena, Maurici Lucena, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la polémica por la instalación de la lona publicitaria del grupo financiero alemán Sparkasse en la fachada exterior del aparcamiento del aeropuerto de Palma, al entender que el gestor aeroportuario tiene "obstinación en una política aeroportuaria contraria a los intereses de los isleños". La iniciativa ha contado con los votos a favor de PP y Més, mientras que el PSOE ha votado en contra. Este movimiento parlamentario se convierte en un nuevo frente político la controversia generada por una campaña que el Govern considera incompatible con los esfuerzos para combatir la saturación turística y cambiar la imagen de las Islas.

La lona, instalada durante los últimos días en una zona visible del aeropuerto, muestra en alemán el lema "Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen". Aunque el mensaje hace referencia a Wero, un sistema de pagos instantáneos similar a Bizum o PayPal, su traducción ha generado una intensa polémica. La entidad financiera sostiene que significa "Lo que se compra en Mallorca, se paga en Mallorca", en alusión al uso de este método de pago durante las vacaciones. Sin embargo, el eslogan también puede interpretarse como "Lo que pasa en Mallorca, se queda en Mallorca", una referencia que recuerda a la popular frase asociada a la película Resacón en Las Vegas y que numerosos sectores consideran vinculada al turismo de excesos.

La controversia se agravó después de que Aena respondiera a las críticas del Govern defendiendo la campaña. El gestor aeroportuario asegura que se trata de una acción comercial de una caja de ahorros alemana y niega que fomente el turismo incívico. Además, sostiene que los aeropuertos no generan por sí mismos la demanda turística y que la llegada de visitantes depende fundamentalmente del destino y de la oferta existente.

Críticas de PP y Més

Lejos de cerrar la polémica, la respuesta de Aena alimenta el debate parlamentario. El diputado del PP y presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, enmarca la discusión en una cuestión mucho más amplia que un simple anuncio publicitario. "Este debate va más allá de una actuación concreta. Hablamos de cuáles deben ser las prioridades y de si las decisiones se continúan tomando desde Madrid o cuentan con la voz de quienes conocen esta realidad", afirma.

Marí sostiene que existe una diferencia entre las inversiones destinadas a mejorar la seguridad y la operatividad de los aeropuertos y aquellas que terminan aumentando la capacidad de las instalaciones. A su juicio, Aena mantiene una estrategia basada exclusivamente en el crecimiento constante del tráfico aéreo. "Mientras impulsamos medidas para reducir el impacto sobre el territorio, el Gobierno y Aena solo tienen una lógica basada exclusivamente en crecer y en hacer caja", denuncia. El dirigente popular recuerda que tanto Palma como Ibiza generan beneficios millonarios para Aena y considera que la lona refleja una forma de entender el turismo alejada de las necesidades reales del archipiélago.

Desde Més per Mallorca, Ferran Rosa eleva el tono contra el gestor aeroportuario y contra el PSOE. El diputado ecosoberanista define Aena como un "ente centralista" que únicamente se preocupa por "el bolsillo de sus accionistas" y acusa a los socialistas de desentenderse del problema. "Basta ya de cinismo. Son ustedes quienes gestionan el aeropuerto. No hagan enmiendas y hablen con los suyos", reprocha a los diputados socialistas. En este sentido, Rosa considera que la actuación de Aena responde a una política "contraria a los intereses de Baleares" y que la polémica de la lona constituye un nuevo ejemplo de decisiones tomadas sin tener en cuenta la realidad insular.

El PSIB, por su parte, evita entrar en el fondo de la controversia sobre la campaña publicitaria y centra su intervención en los proyectos de ampliación del aeropuerto de Ibiza. Los socialistas reiteran su oposición a incrementar la capacidad de la infraestructura y defienden la necesidad de contener el crecimiento aeroportuario.

La posición más alejada de la mayoría parlamentaria la mantiene Vox. La diputada Patricia de las Heras vuelve a rechazar cualquier avance hacia la cogestión aeroportuaria impulsada por el Govern y considera que la norma promovida por el PP "roza la inconstitucionalidad". Además, defiende la ampliación del aeropuerto de Ibiza y rechaza los discursos críticos con el crecimiento turístico. "Podemos estar más o menos de acuerdo con el proyecto, pero nunca estar en contra de mejorar nuestra conectividad. Los propios residentes dependemos del avión", afirma.

La diputada acusa además al PP de intentar invadir competencias estatales y advierte de que determinadas posiciones constituyen "un ataque frontal al turismo, que es la actividad que nos da de comer, la que genera riqueza y empleo y el pan de nuestras familias".

Reacción del Govern

Esta mañana, durante la sesión de control al Govern, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha aprovechado el debate para cargar contra el PSIB por no haberse pronunciado sobre la lona de Sparkasse. El dirigente popular acusa a los socialistas de permanecer en silencio mientras Aena y el Gobierno central toman decisiones que afectan directamente a los residentes. "Ustedes están a por uvas mientras Aena y el Gobierno gestionan de espaldas a los residentes y actuando únicamente en función del rendimiento económico", ha afirmado.

Bauzà lamenta que el Govern haya sido "el único" que haya alzado la voz contra la campaña publicitaria y reprocha a los socialistas que todavía no hayan fijado una posición clara. "El Gobierno abusa de manera flagrante de los residentes y ustedes callan", añade. La reprobación aprobada por la Cámara autonómica supone un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el Govern y Aena. Lo que comenzó como una campaña comercial de una entidad financiera alemana acaba convirtiéndose en un símbolo del choque político sobre el modelo turístico, la gestión aeroportuaria y la capacidad de Baleares para influir en decisiones que afectan a una de sus principales puertas de entrada