El 70% de los padres baleares señala la alimentación de sus hijos como su principal carga mental diaria

Danone ha impulsado un estudio, en el marco del Día Mundial de la Nutrición, para visibilizar la carga mental asociada a las decisiones alimentarias en el día a día de millones de familias. Los resultados muestran que la alimentación de los hijos se ha consolidado como la principal preocupación diaria en los hogares españoles. En concreto, 7 de cada 10 padres baleares afirman que garantizar una buena alimentación les genera más carga mental que otros aspectos clave de la crianza.

A esta presión se suma una alta exigencia en el día a día. El 70% de los padres baleares reconoce hacer malabarismos para compaginar el trabajo y las responsabilidades familiares sin renunciar a ofrecer una alimentación de calidad a sus hijos.

Es por eso por lo que hoy en día dar una buena alimentación a los hijos se percibe como un reto creciente. El 85% de los padres baleares asegura sentir hoy más presión por alimentar bien que generaciones anteriores, una sensación que se intensifica en un contexto de sobreinformación donde, pese a la abundancia de contenidos disponibles, solo el 18% de los padres baleares considera que recibe información clara y útil para tomar decisiones.

El coste invisible de la carga alimentaria

El contexto económico añade una capa adicional de complejidad a la alimentación familiar. El 85% de los padres baleares afirma que las constantes subidas de la cesta de la compra condicionan sus elecciones diarias en el supermercado, reflejando la dificultad de equilibrar calidad, nutrición y presupuesto en el día a día. Una presión constante que obliga a muchas familias a comparar más, planificar más y tomar decisiones cada vez más calculadas para poder llegar a todo sin renunciar a alimentar bien a sus hijos.

Una carga también emocional

Y es que este esfuerzo va mucho más allá del acto de alimentar: implica planificar, anticiparse, comparar opciones y resolver imprevistos de forma constante. Todo ello se traduce en un importante desgaste mental: 7 de cada 10 padres baleares aseguran que la alimentación supone un nivel alto de exigencia emocional.

El estudio pone de manifiesto también una dimensión menos visible: la carga emocional asociada a la crianza. Solo el 15% de los padres baleares siente que su esfuerzo diario es realmente reconocido, mientras que el 80% admite tener la sensación de no estar haciendo lo suficiente bien para el bienestar de sus hijos.

El Club de Malasmadres y su Asociación Yo No Renuncio, llevan más de una década dando voz y cifras al peso invisible que soportan principalmente las mujeres y madres a la hora de cuidar, por la falta de acompañamiento, conciliación real y apoyo a la crianza. Su relación con Danone comienza hace seis años, con iniciativas como 'No Eres Menos Madre', que tiene como objetivo desterrar el sentimiento de culpa y la presión que sienten las madres a la hora de cuidar. Según Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres, “las madres nos sentimos eternamente culpables a lo largo de nuestra maternidad, con un sentimiento de insuficiencia que nos impide ser las madres felices que nos gustaría ser. Es necesario acompañar y ofrecer un contexto favorable que permita vivir la maternidad con menos juicios autoimpuestos y más libertad".