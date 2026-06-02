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'Menys Turisme, Més Vida' convoca para el 26 de julio la manifestación contra la saturación turística de Mallorca

La organización presentará este domingo 7 de junio en la Seu su plan de acción contra el modelo turístico actual, al tiempo que denuncia la creación de nuevas puertas de embarque en el aeropuerto

Manifestación contra la presión del turismo de masas en el Passeig del Born.

Manifestación contra la presión del turismo de masas en el Passeig del Born. / Menys turisme, més vida

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Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' ha convocado una nueva manifestación contra la saturación turística para el próximo 26 de julio. La protesta comenzará a las 19:00 horas en la plaza España bajo el lema 'Mallorca al limit!'. Además, la organización presentará este domingo 7 de junio la convocatoria de la manifestación y otras acciones previstas para los próximos meses. El acto tendrá lugar en las escaleras de la Seu.

Según ha informado la plataforma, durante la presentación también dará a conocer distintas iniciativas que tiene previstas para este verano con el objetivo de luchar contra la masificación y contra el actual modelo económico y turístico del archipiélago.

Por otro lado, 'Menys Turisme, Més Vida' también ha denunciado públicamente la creación de seis nuevas puertas de embarque en el módulo D del aeropuerto de Palma. Esta ampliación, ha criticado la plataforma en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, se ha producido durante las obras que se están llevando a cabo en Son Sant Joan.

"Pese a que el Gobierno español y Aena niegan la ampliación del aeropuerto de Palma, después de meses de mantenimiento en el módulo D han aparecido seis nuevas puertas de embarque con las que se podrá ampliar la capacidad y los vuelos", ha señalado.

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'Menys Turisme, Més Vida' ha acompañado su publicación de dos fotografías de los carteles que indican las puertas de embarque, una de antes de las obras y otra de después. En la primera la más elevada es la D99, mientras que en la segunda es la D105. La plataforma también ha calculado que con las ampliaciones previstas Son Sant Joan podrá recibir alrededor de dos millones más de pasajeros al año.

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